Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona: ecco che squalifica rischia

La sconfitta in finale di Coppa del Re rischia di lasciare pesanti strascichi in casa Real Madrid, sconfitto 3-2 dal Barcellona dopo i tempi supplementari. Dopo una vigilia decisamente movimentata con il caso legato all'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, sul campo è stata una vera e proprio battaglia, senza esclusioni di colpi, con tante emozioni e polemiche a non finire.

Nel mirino è finito soprattutto Antonio Rudiger dalla panchina, che ha lanciato una borsa del ghiaccio verso il direttore di gara, per fortuna senza colpirlo. Il difensore tedesco, sostituito al 111' per fare posto a Endrick, ha perso la testala testa in seguito a un fallo in attacco fischiato a Mbappé alle prese con Eric Garcia. Episodio contestato duramente da tutta la panchina di Carlo Ancelotti.

Il referto, presentato dall'arbitro, non lascia adito a dubbi: "Rudiger espulso per aver lanciato dall'area tecnica un oggetto che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, ha mostrato un atteggiamento aggressivo venendo trattenuto da membri dello staff tecnico della sua squadra" . Ora a seconda di quanto verrà giudicata grave la sua posizione, il centrale rischia da 4 a 12 giornate di squalifica da scontare anche in campionato, trattandosi di sanzione grave.

This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd — kimmoFC (@kimmoFC) April 26, 2025

L'ex difensore della Roma, il giorno dopo si è mostrato pentito sui social, facendo mea culpa: "Non ci sono scusanti per ciò che ho fatto, mi spiace molto e chiedo scusa anche all’arbitro. Abbiamo giocato un'ottima partita nella ripresa, dopo 111 minuti non potevo più aiutare la squadra e prima del fischio finale ho commesso un errore" si legge su Instagram.

Più leggere, per così dire, le posizioni di Jude Bellingham e Lucas Vazquez, anche loro espulsi dalla panchina, ma per espressioni irriguardose dirette all'arbitro: previsto uno stop tra le due e le tre giornate, tutte da scontare nella prossima Coppa del Re. Per quanto riguarda l'inglese, Burgos nel rapporto scrive che "si è mosso aggressivamente verso di noi e i compagni di squadra hanno dovuto trattenerlo" mentre lo spagnolo "ha protestato contro una delle nostre decisioni, entrando in campo e avendo gesticolato verso la terna arbitrale".