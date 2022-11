La Francia supera 2-1 la Danimarca: la doppietta di Mbappé lancia i Bleus agli ottavi

La Francia batte la Danimarca com il punteggio di 2-1 e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La squadra di Deschamps si aggrappa a Kylian Mbappé, autore di una splendida doppietta, che decide una sfida divenuta molto complicata per i francesi. I Blues si fanno rimontare il vantaggio iniziale di Mbappé dalla rete del difensore del Barcellona, Andreas Christensen, sugli sviluppi di un corner. Quando la partiva sembrava avviata verso il pareggio è sempre Mbappé il più lesto a battere Schmeichel dopo un cross perfetto di Griezmann. Con questa vittoria la Francia conquista la seconda vittoria al Mondiale che valgono ottavi di finale e primo posto ormai blindato. La Danimarca invece, ferma ancora ad un punto si giocherà tutto contro l'Australia.

La partita

Didier Deschamps cambia la difesa della Francia: rientra Varane al centro, sulla destra spazio a Koundé al posto di Pavard, Theo Hernandez sostituisce il fratello Lucas infortunato. In casa danese Kasper Hjulmand rivoluziona l'attacco e schiera Lindstrom e Damsgaard dietro l'ex Atalanta Cornelius, unica punta.

Primo tempo

Il pallino del gioco è in mano alla Francia che prova a spingere mentre la Danimarca si chiude bene. La prima grande occasione arriva al 21': cross dalla destra di Ousmane Dembélé per Rabiot che si inserisce perfettamente e gira bene di testa trovando la parata in tuffo di Kasper Schmeichel. La squadra di Deschamps alza il ritmo. Al 30' slalom di Mbappé che salta tutti e mette in mezzo, il traversone pesca Koundé che calcia, Hobjerg salva a pochi passi dalla linea. Dopo poco su Griezmann è reattivo Schmeichel col piede. Al 40' ancora Dembélé trova spazio a destra e serve Mbappé all'altezza del dischetto di rigore, l'attaccante del Psg spara in curva. Tiene il muro danese.

Secondo tempo

La Francia spinge forte alla ricerca del vantaggio, la Danimarca chiude bene ogni varco. Mbappé è incontenibile, aggira Andersen e si invola verso la porta, calcia ma trova ancora Schmeichel ad opporsi. È il preludio al gol. Al 61' uno-due tra Mbappé e Theo Hernandez, che restituisce all'attaccante, abile a girare in porta il pallone dell'1-0. I danesi reagiscono e trovano subito il pareggio. Su azione da calcio d'angolo, perfetto il tempismo di Christensen che, in anticipo su Rabiot, batte Hugo Lloris di testa da pochi passi. La squadra di Deschamps accusa il colpo e la Danimarca va vicino al vantaggio con una conclusione di Lindstrom respinta da Lloris. Proprio quando stava assaporando il pareggio, la Danimarca deve inchinarsi ancora a Mbappé. A cinque minuti dal 90' Coman tocca all'indietro per Griezmann, cross perfetto per il 10 dei transalpini che batte Schmeichel. Un gol che lancia i transalpini agli ottavi di finale.

Il tabellino

FRANCIA (4-2-3-1) - Lloris; Koundé, Varane (30'st Konaté), Upamecano, T.Hernandez; Tchouaméni, Rabiot: Dembélé (30'st Coman), Griezmann (45+3'st Fofana), Mbappé; Giroud (18'st Thuram). A disposizione: Mandanda, Aréola, Pavard, Saliba, Disasi, Veretout, Guendouzi, Camavinga, Muani. Ct: Didier Deschamps.

DANIMARCA (3-4-2-1) - Schmeichel; Andersen, A.Christensen, Nelsson; Kristensen (45+2'st Bah), Hobjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom (40'st Norgaard), Damsgaard (28'st Dolberg); Cornelius (1'st Braithwaite). A disposizione: Ronnow, O.Christensen, Kjaer, Stryger Larsen, Jensen, Wass, Skov, Skov Olsen, Poulsen, Wind. Ct: Kasper Hjulmand.

Marcatori: Mbappé (F) 16'st, Christensen (D), Mbappé (F) 41'st

Ammoniti: Christensen (D), Cornelius (D), Koundé (F)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)