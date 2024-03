Frosinone-Lecce, un pareggio che fa felice le rivali per la salvezza

Tra Frosinone e Lecce a vincere è stata la paura di perdere. Le due formazioni hanno pareggiato per 1-1 una gara delicata in ottica salvezza. Il punto a testa, però, non può accontentare le due squadre. Il Frosinone, infatti, vede accorciarsi la distanza dalla terz’ultima in classifica. Anche il Lecce, a quota 25, deve guardarsi le spalle.

Prima frazione di gioco sostanzialmente noiosa. Poche le occasioni da una parte e dall’altra. È il Lecce che prova a fare qualcosa in più. Solo nel finale di tempo esce fuori il Frosinone, pur senza creare grandi occasioni. Pochi istanti prima del duplice fischio del direttore di gara la squadra di Di Francesco passa in vantaggio. Nella ripresa il Lecce prova ad osare di più. Al 56’ la squadra di D’Aversa sfrutta un errore della difesa avversaria e conquista un rigore, poi realizzato. La partita è più divertente ma non si sblocca dal pareggio.

Primo tempo

La prima occasione della partita è per il Lecce. Al 14' Banda ci prova di destro a giro dalla distanza: Cerofolini sventa il pericolo bloccando in due tempi. Il gioco in questa fase non è esaltante. Le due squadre si studiano e preferiscono non correre rischi. Al 26’ pericolosi i salentini. A seguito di un calcio d'angolo la palla arriva fuori dall'area di rigore ciociara. A recuperarla ci pensa Krstovic che lascia partire un tiro da buona posizione: l’estremo difensore del Frosinone para.

Il primo timido tentativo del Frosinone arriva al 36': Reinier si accentra e tenta il tiro di destro. Falcone blocca a terra senza problemi. Cinque minuti dopo ci prova ancora il Frosinone. Soulé recupera palla nei pressi dell’area di rigore, si accentra e calcia: Gallo respinge ma non allontana di molto. La sfera ritorna al centrocampista del Frosinone che crossa di destro e guadagna un corner. Quando l’intervallo si avvicina ecco il colpo di scena. Il Frosinone passa in vantaggio in pieno recupero. È Cheddira a sbloccarla. Punizione dalla trequarti battuta da Zortea, Romagnoli fa sponda di testa dal secondo palo. Falcone interviene, ma non riesce ad allontanare la palla. Sulla sfera arriva l'ex Bari che di sinistro batte il numero 1 leccese.

Secondo tempo

Anche la ripresa inizia su ritmi decisamente lenti. Poche le emozioni fino al 56’ quando viene fischiato un rigore per il Lecce. Zortea sbaglia il retropassaggio per il proprio portiere. Quest’ultima, nel disperato tentativo di evitare guai, entra in scivolata su Krstovic. Sul dischetto va Rafia che si fa parare la conclusione. Al Var però viene ricontrollata la posizione di Valeri, il giocatore che ha allontanato il pallone. Tiro da ripetere. Questa volta sul dischetto va Krstovic che non sbaglia, seppur con fortuna. La palla prima colpisce il palo poi la nuca di Cerofolini e si infila in rete.

Il rigore sembra aver dato una scossa alla partita. Dopo il pareggio del Lecce, la gara è molto più divertente. Le due squadre si affrontano a viso aperto, creano gioco e occasioni da gol. Il Frosinone sfiora subito un nuovo vantaggio. Al 63' Gelli in area batte di destro: la traversa salva un Falcone battuto. Al 72’ bella triangolazione tra Brescianini a e Cheddira. L'ex centrocampista del Cosenza segna, ma l'assistente segnala subito fuorigioco. Il Var conferma la decisione.

All’80’ altro pasticcio difensivo del Frosinone. Okoli e Cerofolini non si capiscono, Piccoli arriva sulla palla ma di testa manda il pallone fuori. All’89’ ancora Frosinone pericoloso. Su un cross di Ghedjemis, il neo entrato Seck si ritrova il pallone tra i piedi e lo appoggia a Kaio Jorge Il brasiliano stoppa male e scivola. Falcone raccoglie la palla e allontana il pericolo. Al 97' miracolo di Falcone su colpo di testa di Kaio Jorge.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Gelli (77’ Ghedjemis), Mazzitelli, Brescianini (77’ Barrenechea); Soulé, Cheddira (87’ Kaio Jorge), Harroui (4’ Reinier, 87’ Seck). Allenatore: Eusebio Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba (62’ Gonzalez), Ramadani, Rafia (67’ Oudin); Almqvist (77’ Blin), Krstovic (77’ Piccoli), Banda (67’ Sansone). Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Marcatori: 47’ Cheddira (Fro), 61’ Cerofolini (Fro) autogol

Ammoniti: Reinier (Fro), Almqvist (Lec)