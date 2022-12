Frosinone regina d'inverno, ma Reggina e Genoa tengono il passo

Il girone di andata del campionato di serie B si chiude con il Frosinone che battendo per 3 a 0 la Ternana allo "Stirpe" va a 39 punti conquistando il titolo di campione d'inverno. La Reggina si conferma al secondo posto, mentre si porta sotto il Genoa. Continua la serie positiva del Pisa. In coda il Perugia abbandona l'ultima posizione, dando lo scomodo cambio al Cosenza.



Ma andiamo nel dettaglio di questa giornata del campionato cadetto, la diciannovesima e ultima del girone di andata prima della ripresa in programma il 14 gennaio 2023. Cominciamo dalla gara fra Frosinone e Ternana, che ha consacrato i ciociari in vetta alla classifica. A sbloccare il risultato è Mulattieri al 38’. Nella ripresa il Frosinone trova il raddoppio con Insigne al 54'. Mentre al 72' Garritano segna la rete del 3-0.

Il Brescia, guidato in panchina dal nuovo tecnico Aglietti impatta in casa con il Palermo per 1 a 1. Entrambe le reti nella ripresa: le rondinelle si portano avanti con Galeazzi al 50', mentre i rosanero trovano subito il pari al 52' con Segre. Vittoria ad Ascoli per la Reggina di Pippo Inzaghi che con un gol di Rivas al 64' espugna il "Del Duca" , consolidandosi in solitudine al secondo posto.

Successo esterno pesantissimo per il Perugia che batte il Benevento al "Vigorito" con i gol di Lisi al 45' e di Gregorio Luperini all'83'. I grifoni umbri con questo secondo successo consecutivo abbandonano l'ultima posizione in classifica, dove ora si trova il Cosenza sconfitto per 2 a 0 dal Cagliari all'Unipol Domus. I sardi, con in panchina il nuovo allenatore Claudio Ranieri, hanno avuto la meglio sui silani grazie alle reti di Lapadula al 65 e di Lella all'86'.

Il Pisa di mister Luca D'Angelo continua la sua serie positiva di risultati battendo la Spal al "Paolo Mazza" per 0-1 con gol di Sibilli al 54'. Vince anche il Modena a Bolzano, sconfiggendo il Sudtirol con le reti di Magnino al 22' e di Armellino all'81.

Pareggio pirotecnico fra Venezia e Parma al "Penzo" con i parmensi che vanno sul 2 a 0 con una doppietta di Vazquez (al 45' su rigore ed al 50') ma poi si fanno raggiungere dai veneti grazie alle reti di Pojampalo al 70' e Pierini all'82'. Ha chiuso la giornata il posticipo serale fra Bari e Genoa, con la squadra di Gilardino che ha espugnato il "San Nicola" per 2 a 1. Tre punti preziosi per i liguri che con questo successo si attestano solitari al terzo posto a -3 dalla Reggina e a -6 dal Frosinone. Il Genoa passa subito al 2' con il bomber Puscas, mentre il Bari al 33' trova il pari sul finire di primo tempo con Cheddira, reduce dal Mondiale in Qatar. Nella ripresa il Genoa segna con una conclusione al volo di Gudmundsson al 58'.

L'ultima giornata del torneo cadetto va in archivio con la conferma nelle prime tre posizioni della classifica di Frosinone, Reggina e Genoa, tutte vittoriose, mentre alle loro spalle si fa sempre più sotto il Pisa, in serie positiva da ben 14 turni. Nella parte bassa da sottolineare le vittoria di Como e Perugia, con gli umbri che lasciano l'ultima posizione, dove ora si trova il Cosenza, sempre più inguaiato dopo la sconfitta di Cagliari.

Ora la meritata sosta, poi si ripartirà a giocare e con il calciomercato di gennaio: tanti i rumors riguardanti possibili rinforzi e cessioni, sia per le squadre in testa che in coda. Ma siamo solo all'inizio e le trattative ufficialmente non hanno ancora avuto inizio. Non ci resta che aspettare. Avremo modo poi di dare conto dei cambi di casacca e commentare i vari colpi. Con un'unica certezza: il solo che potrà decidere chi avrà fatto bene, o meno, sarà, come sempre, il campo.

Risultati 19^ giornata

Brescia–Palermo 1-1

Venezia–Parma 2-2

Sudtirol–Modena 0-2

Spal–Pisa 0-1

Como–Cittadella 2-0

Cagliari–Cosenza 2-0

Benevento–Perugia 0-2

Ascoli–Reggina 0-1

Frosinone–Ternana 3-0

Bari–Genoa 1-2

Classifica

Frosinone punti 39

Reggina 36

Genoa 33

Bari 30

Pisa 29

Parma 27

Ternana, Sudtirol 26

Ascoli, Modena, Cagliari, Brescia 25

Palermo 24

Benevento, Como 22

Spal, Venezia 20

Perugia, Cittadella 19

Cosenza 17

Prossimo turno (14 gennaio 2023)

Bari-Parma

Reggina-Spal

Perugia-Palermo

Pisa-Cittadella

Cagliari-Como

Frosinone-Modena

Sudtirol-Brescia

Ternana-Ascoli

Cosenza-Benevento

Genoa-Venezia

Foto: Frosinone calcio (Facebook)