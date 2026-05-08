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Calcio |Tutti i verdetti del campionato di Serie B

Frosinone promosso, torna in Serie A dopo due anni

La squadra allenata da Massimiliano Alvini ha conquistato la certezza matematica della promozione dopo aver battuto in casa per 5-0 il Mantova. Retrocedono Reggiana, Spezia e Pescara

Frosinone promosso, torna in Serie A dopo due anni
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Dopo due anni tra i cadetti nell'ultimo turno di campionato il Frosinone batte 5-0 il Mantova e centra la qualificazione diretta al massimo campionato. In rete nel primo tempo Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. I ciociari finiscono al secondo posto in classifica con 81 punti e raggiungono il Venezia (primo con 82 punti) che era già stato promosso matematicamente dopo la 37esima giornata. Per stabilire quale sarà la terza promossa bisognerà attendere la fine dei playoff.

Questi gli altri risultati dell'ultimo turno della serie cadetta: Avellino-Modena 1-0; Catanzaro-Bari 2-3; Cesena-Padova 3-4; Monza-Empoli 2-2; Pescara-Spezia 1-1; Reggiana-Sampdoria 1-0; Sudtirol-Juve Stabia 1-1; Venezia-Palermo 2-2; Virtus Entella-Carrarese 2-1.

Tutti i verdetti della stagione

Promosse in Serie A: Venezia e Frosinone
Accedono ai playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino
​Accedono ai playout: Sudtirol e Bari
Retrocesse in Serie C:

Reggiana, Spezia e Pescara

"Bentornati in Serie A, campioni!", scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo la promozione in Serie A della squadra allenata da Massimiliano Alvini.

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