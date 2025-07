Chiesa può tornare in Serie A: ecco chi può prenderlo tra le big

Federico Chiesa potrebbe tornare presto in Serie A. L'esclusione dalla lista per la tournèe in Asia, da parte del tecnico olandese Arne Slot, ha di fatto messo la parola fine all'avventura dell'attaccante "figlio d'arte" con il Liverpool, dopo una sola deludente annata. Arrivato ad Anfield, dopo l'addio burrascoso con la Juventus, con la maglia dei Reds l'ex juventino ha vissuto una stagione da comprimario.

In totale solo 14 presenze complessive, con 104 minuti giocati in Premier League, una rete e due assist. Numeri impietosi per un giocatore arrivato con grandi aspettative e pagato 13 milioni più bonus. Pesa inevitabilmente anche il rapporto mai decollato con Arne Slot, che a stagione in corso, sentenziò: "È arrivato in un campionato che va a un'altra intensità" . Ma di sicuro il Chiesa di oggi è una copia sbiadita di quello che trascino l'Italia, alla conquista dell'Europeo 2020.

E ora che succede? Secondo i rumors di mercato, il Liverpool potrebbe accontentarsi di 10 milioni di euro per liberarsi, senza troppo rimpianti dell'italiano. Più difficile invece che qualcuno possa accollarsi l'ingaggio di 7 milioni all'anno, al momento garantito dal club inglese, che sta facendo fuoco e fiamme sul mercato con oltre 200 milioni spesi per Ekitike e Wirtz. Proprio per questo nel caso di una cessione definitiva ad un altro club, Chiesa sarebbe costretto ad abbassare le pretese.

Ma dove potrebbe finire a questo punto l'ex esterno di Fiorentina e Juve? Di sicuro le pretendenti in Serie A non mancano. L'ipotesi più concreta al momento è quella che porta al Napoli di Antonio Conte. Ai campioni d'Italia, grandi protagonisti sul mercato, manca un altro esterno alto dopo l'arrivo dell'olandese Noa Lang. Le pretese troppo elevate del Bologna per Ndoye (si è inserito anche il Nottingham Forest) e l'irruzione dell'Inter su Lookman, potrebbero far concretizzare in poco tempo la trattativa. Di sicuro Chiesa è un profilo che piace da sempre a Conte e sotto la guida del tecnico salentino potrebbe tornare quello dei tempi migliori.

Meno concrete per ora le altre possibilità. A Chiesa potrebbe pensarci il Milan, ma Allegri che ne conosce pregi e difetti, gli darebbe ancora fiducia? E soprattutto avendo già Leao e Pulisic, dovendo giocare solo il campionato, in rossonero troverebbe il giusto spazio. Un attaccante da quelle caratteristiche potrebbe servire all'Atalanta, se davvero Lookman dovesse andare all'Inter ma segnali in tal senso dal club orobico non sono ancora arrivati.

Sullo sfondo c'è infine l'ipotesi, destinazione sfumata la scorsa estate quando sembrava data per certa. Chiesa insieme a Gasperini, intriga e non poco. Qualcosa potrebbe succedere a breve, in un senso o nell'altro. A meno che non irrompano club arabi o turchi, le vere variabili impazzite di questa finestra di mercato.