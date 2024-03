Furia in diretta con Sky Sport: cosa ha combinato De Laurentiis

Non è un buon periodo nei rapporti che il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha nei confronti dei giornalisti sportivi italiani che lavorano per le emittenti tv che detengono i diritti per trasmettere le gare e fare le doverose interviste pre e post partita. Dopo la presa di posizione nei confronti di Dazn a seguito della vittoria in campionato contro la Juventus in cui ha dichiarato che società e tesserati avrebbero parlato soltanto con la Rai e Sky, proprio quest'ultima è stata sua malgrado protagonista di un altro curioso episodio in cui De Laurentiis ha ritirato un suo tesserato, Matteo Politano, nel bel mezzo di un'intervista in diretta televisiva.

Cosa è successo

" Politano! Con voi non può parlare! ", ha dichiarato il patron del Napoli mentre il calciatore era in diretta con Sky Sport rispondendo alle domande di chi si trovava in studio. Tutto ciò è accaduto a Barcellona alla vigilia della importantissima gara di ritorno in Champions League contro i blaugrana che vale la qualificazione ai quarti di finale. Alcune telecamere amatoriali hanno ripreso De Laurentiis scagliarsi contro il giornalista di Sky Sport prendendosela, in un secondo momento, anche con il cameraman presente a bordo campo: increduli tutti gli altri giornalisti presenti che hanno assistito alla scena. Il video è diventato virale sui social con la stragrande maggioranza dei commenti che ha condannato il gesto del numero uno partenopeo.

CABREO TREMENDO de DE LAURENTIIS.



El presidente del Nápoles empujó a un periodista e interrumpió la entrevista a Politano en pleno directo. pic.twitter.com/XZxXLFP8uf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2024

La risposta di Sky

Stizzita e non poco infastidita, è arrivata la replica da parte del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che sul proprio account X non le ha certo mandate a dire. " Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione" .

Cosa farà l'Uefa