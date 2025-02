La furia di Ranieri dopo Porto-Roma: cosa l'ha scatenata

Ascolta ora 00:00 00:00

Porto-Roma e il finale inatteso: Claudio Ranieri corre indemoniato verso il centro del campo a fine partita e cacciare dal terreno di gioco i suoi calciatori urlando "andate via, venite via". Di sicuro è una cosa che non capita spesso. L'allenatore giallorosso si è infatti diretto verso la zona di campo in cui c'era l'arbitro Stieler che non ha degnato nemmeno di uno sguardo e ha allontanato con forza i propri giocatori invitandoli a lasciare immediatamente il terreno di gioco. Il mistero è chiarito poco dopo quando Ranieri si presenta furioso a fine partita ai microfoni di Sky Sport. Nel mirino la direzione di gara del tedesco Stieler e un duro attacco al presidente della Commissione Arbitri della Uefa, l'italiano Roberto Rosetti.

"Squadra sorpresa nel gol subito? Sì, soprattutto perché avevamo chiesto il cambio - ha attaccato l'allenatore della Roma -. Il quarto uomo lo sapeva. Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Parlo con Rosetti, come fa a mandare a Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Queste cose le sa? Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché".

Poi rincara la dose sulla direzione di gara. "Cartellini a caso? Sì, a tutti. Per me aspettava qualcosa nell’area di rigore per far vincere la partita al Porto. Avevo chiesto ai miei di non protestare perché lui arbitra così. Otto ammoniti per noi e un espulsione. Qualcuna c’è stata, ma poi c’è altro. Non si può irretire in questa maniera - ha aggiunto Ranieri - Ho mandato via i giocatori. Non volevo che lo andassero a salutare. Non lo meritava dopo una partita così".

Nel mirino dei Ranieri anche certi atteggiamenti dei giocatori, come fatto ieri da Gasperini. "Gridano. Questi gridano. Mi innervosisco quando saltano di testa e vedi che li colpiscono in faccia. C’è sempre un grido. Servono i gialli per simulazione. Un colpo allo stomaco e i calciatori gridano. Sono contento della prestazione della squadra, poi è andata così".

In conferenza stampa poi il tecnico giallorosso fa presente come fosse stato proprio lo stesso Rosetti, chiaramente, a designare l'arbitro Anthony Taylor per la finale di Europa League giocata dalla Roma nel 2023 contro il Siviglia e persa tra polemiche infinite con Mourinho: "Deve stare un attimino più attento nelle designazioni – ha spiegato parlando ancora di Rosetti -. Un mio amico mi ha detto che mandò anche Taylor alla finale di Budapest. Allora si capisce tutto".

La Roma sarà chiamata ora a giocarsi una partita

tutt'altro che scontata al ritorno all'Olimpico. Servirà grinta e fame. Occhi puntati sull'Uefa e sulla designazione arbitrale che andrà a fare per questa partita. Dopo quanto visto ieri ad Oporto non può non essere così.