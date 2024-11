Genoa, rivoluzione in panchina: esonerato Gilardino, arriva Vieira

Ascolta ora 00:00 00:00

Rivoluzione sulla panchina del Genoa: il club ligure ha esonerato a sorpresa Alberto Gilardino. Dopo le indiscrezioni della mattinata. è arrrivata anche l'ufficialità con un comunicato ufficiale della società rossoblù. "Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico - si legge nella nota -. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera".

Una decisione a sorpresa arrivata nonostante gli ultimi risultati positivi (quattro punti raccolti contro Parma e Como) e il quart'ultimo posto in classifica, a +1 sul Lecce. Le motivazioni dell'addio sarebbero solo tecniche. La dirigenza si è detta insoddisfatta del gioco, dei risultati e dei troppi infortuni. Ma che qualcosa tra le parti si fosse rotto, dopo una promozione in massima serie e il brillante campionato scorso era già evidente nei mesi estivi. Il tecnico non aveva gradito la doppia cessione delle stelle Gudmundsson e Retegui, poi non sostituiti adeguatamente sul mercato.

A prendere le redini del Genoa sarà Patrick Vieira, atteso in città nelle prossime ore, a cui toccherà preparare subito la delicata sfida salvezza con il Cagliari in programma domenica 24 novembre alle ore 12,30 a Marassi. Nell'ultima stagione Vieira ha allenato lo Strasburgo in Ligue 1 lasciando dopo un solo anno nonostante il contratto triennale siglato all'alba del rapporto. In precedenza l'ex centrocampista aveva fatto da coordinatore delle varie squadre giovanili del Manchester City prima di approdare sulla panchina del New York City. Dopo due anni negli States dal 2016 al 2018, il ritorno in Francia per allenare al Nizza dal 2018 al 2020 prima di finire al Crystal Palace in Inghilterra e successivamente allo Strasburgo.

Una notizia che di certo non può far piacere a Mario Balotelli fortemente voluto proprio da Gilardino per ovviare agli infortuni in attacco di Messias e Vitinha e che si ritrova ad essere allenato da Vieira con cui non sono mancati gli scontri in passato ai tempi del Nizza. "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio" dichiarò il tecnico francese in un'intervista.

Poco tempo dopo Balotelli spiegò anche lui la sua versione dei fatti: "Il problema a Nizza fu il modo di giocare di Vieira che non mi andava bene – spiegò l'attaccante -.Insomma tra i due non si escludono scintille.