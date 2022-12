Il gatto interrompe la conferenza e viene lanciato via: il gesto choc

Un episodio particolare ha brevemente interrotto la conferenza stampa del calciatore brasiliano Vinicius Junior intervenuto anche per parlare della prossima sfida dei quarti di finale tra la Nazionale verdeoro e la Croazia: un gatto ha deciso di salire sul tavolo e accovacciarsi incurante di chi gli stava intorno mostrandosi estremamente a suo agio ma pochi secondi dopo è stato rapidamente preso e gettato via.

Il gesto dell'addetto stampa

Anche i giornalisti presenti in sala avevano visto il felino, a nessuno dava fastidio e non intralciava in alcun modo il regolare svolgimento delle domande e delle risposte da parte del 22enne attaccante brasiliano che gioca nel Real Madrid. A un certo punto, però, il responsabile comunicazione della Federazione brasiliana ha deciso che lì sopra il gatto non ci poteva stare: in un video che è ormai diventato virale su Twitter (più di 7 milioni di visualizzazioni), lo prende con tutte e due le mani e invece di sistemarlo per terra, lo getta via. Nel filmato si vede il gatto scomparire e, soprattutto, l'audio fa sentire la reazione sorpresa dei giornalisti presenti in sala.

La reazione di Vinicius

Del gesto dell'addetto stampa si accorge, alla sua sinistra, anche Vinicius che, dopo aver visto le facce della stampa, si gira verso di lui guardandolo fisso come a dire "ma cosa hai fatto?" Nel silenzio generale la conferenza stampa subisce qualche secondo di interruzione fin quando l'uomo spiega, con il gesto delle mani, di aver semplicemente preso il felino per spostarlo da lì sopra. A quel punto il clima inizia a stemperarsi anche perché, l'altezza del bancone, non era tale che il gatto potesse essersi fatto male: in altri video da altre angolazioni si vede perfettamente che l'animale ha subito ripreso a muoversi come nulla fosse. In ogni caso, poco dopo Vinicius si è voltato sorridendo verso l'addetto stampa che, a sua volta, si è girato verso il calciatore mimando il gesto di chi non ha fatto nulla di grave.

La reazione del web

Tra i sorrisi dei due, la conferenza riprende con nuove domande da parte degli accreditati. Sul web, però, non tutti hanno gradito il gesto veloce e sbrigativo dell'addetto comunicazione brasiliano. " I gatti in Qatar sono considerati animali sacri e nobili. Non credo che la gente del posto si sia divertita molto, non possono farli fuori così ", twitta Diego. Altri, invece, non hanno riscontrato alcuna mancanza di delicatezza verso l'animale. " Lo afferra correttamente dove non fa male e lo lancia a un metro di distanza. Chi pensa di far male a un gatto non ha mai avuto un gatto ", twitta un altro utente. Il gatto sta bene ma adesso, in un mondo sempre più social, bastano anche pochi secondi di fuoriprogramma per scatenare ire, approvazioni e decine di altre reazioni: benvenuti nell'era in cui non sfugge più nulla.