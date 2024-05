Giorgio Chiellini prepara il ritorno in bianconero, ecco cosa farà

Continua la rivoluzione in casa Juventus: dato oramai per assodato l'arrivo sulla panchina bianconera dell'attuale tecnico del Bologna Thiago Motta, la Vecchia Signora è pronta a spalancare nuovamente le porte a uno dei suoi simboli, Giorgio Chiellini.

Dopo aver dato l'addio al calcio giocato il 12 dicembre 2023, l'ex difensore ha subito iniziato a "studiare" da dirigente, ricoprendo il ruolo di vice direttore sportivo del Los Angeles FC, l'ultima squadra con la quale ha militato. Un ruolo che gli ha permesso di analizzare più da vicino che cosa accade "dietro le quinte", e di maturare delle conoscenze che potrebbero tornargli certamente utili nella sua prossima avventura.

La Juve sta infatti pensando proprio a lui per un ruolo da dirigente che avrebbe una doppia valenza: Chiellini potrebbe fungere da collante tra l'allenatore e la squadra, forte dell'appeal che deriva dalla sua lunga e gloriosa carriera con la Vecchia Signora, e sarebbe un simbolo di "juventinità" rassicurante per i tifosi bianconeri, un emblema in grado di garantire una certa continuità oltre che un attaccamento innato per quei colori.

L'ex difensore, peraltro, conosce molto bene Thiago Motta, di cui è stato a lungo compagno di squadra con la maglia azzurra della nazionale, e tra i due c'è un rapporto di forte e reciproca stima. Sarebbe l'uomo giusto a cui appoggiarsi anche per Cristiano Giuntoli, il quale ha già scelto di avere al proprio fianco due uomini di fiducia pronti a raggiungerlo come Stefano Stefanelli e Giuseppe Pompilio.

È tempo, quindi, di voltare pagina dopo il burrascoso addio a Massimiliano Allegri, con cui da tempo esistevano delle tensioni, esplose con fragore dopo la vittoriosa finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In realtà la Juventus non si era mai separata da uno dei suoi simboli storici, visto che proprio a Giorgio Chiellini aveva già fatto firmare, una volta appese le scarpette al chiodo, un contratto di collaborazione nel ruolo di ambasciatore.

Ora si attende il passo successivo, quello di rendere l'ex difensore bianconero un membro effettivo della dirigenza, alla quale potrà portare il grande carisma e l'esperienza maturata nella sua lunga carriera. Qualche rumor a riguardo era già arrivato la scorsa estate, quando durante la tournée della Juventus negli Stati Uniti Chiellini aveva chiacchierato a lungo proprio con Cristiano Giuntoli e con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

L'ex calciatore è quindi pronto a tornare in Italia alla sua amata Juventus e ad assumere un ruolo di grande responsabilità.