Addio a Ozzy Osbourne. Leggenda dell'heavy metal e voce dei Black Sabbath

Il cupo cantante dei pionieristici Black Sabbath, che evocava demoni e divenne la voce roca e ringhiante – e l'identità devastata da droga e alcol – dell'heavy metal, è morto martedì, poche settimane dopo aver compiuto 76 anni. "È con più tristezza di quanto le semplici parole possano esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall'amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento", si legge in un comunicato della famiglia. Nel 2020, ha rivelato di avere il morbo di Parkinson dopo una caduta. Che fosse vestito di nero o a torso nudo, il cantante era spesso bersaglio di associazioni di genitori per il suo immaginario e una volta causò scalpore per aver staccato a morsi la testa a un pipistrello. In seguito, si sarebbe rivelato un padre barcollante e dolce nel reality show televisivo "The Osbournes".



L'omonimo LP di debutto dei Black Sabbath del 1969 è stato paragonato al Big Bang dell'heavy metal. Arrivò durante il culmine della guerra del Vietnam e si infranse alle feste hippie, intriso di minaccia e presagio. La copertina del disco raffigurava una figura inquietante su uno sfondo di un paesaggio desolato. La musica era forte, densa e rabbiosa, e segnò una svolta nel rock 'n' roll. Il secondo album della band, "Paranoid", includeva classici del metal come "War Pigs", "Iron Man" e "Fairies Wear Boots". Il brano "Paranoid" raggiunse solo il numero 61 della Billboard Hot 100, ma divenne per molti versi il pezzo forte della band. Entrambi gli album furono votati tra i 10 migliori album heavy metal di tutti i tempi dai lettori della rivista Rolling Stone. "I Black Sabbath sono i Beatles dell'heavy metal. Chiunque prenda sul serio il metal vi dirà che tutto si riduce ai Sabbath", scrisse Dave Navarro dei Jane's Addiction in un tributo del 2010 su Rolling Stone.



"C'è una linea diretta che si può tracciare dal metal di oggi, passando per band degli anni Ottanta come gli Iron Maiden, fino ai Sabbath." I Sabbath licenziarono Osbourne nel 1979 per i suoi leggendari eccessi, come presentarsi in ritardo alle prove e saltare i concerti. "Sapevamo di non avere altra scelta che licenziarlo perché era semplicemente fuori controllo. Ma eravamo tutti molto depressi per la situazione", scrisse il bassista Terry "Geezer" Butler nel suo memoir, "Into the Void". Osbourne riemerse l'anno successivo come artista solista con "Blizzard of Ozz" e "Diary of a Madman" dell'anno successivo, entrambi classici hard rock che ottennero il multi-platino e generarono successi intramontabili come "Crazy Train", "Goodbye to Romance", "Flying High Again" e "You Can't Kill Rock and Roll". Osbourne è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame: una volta con i Sabbath nel 2006 e un'altra nel 2024 come solista. La formazione originale dei Sabbath si è riunita per la prima volta in 20 anni nel luglio 2025 nel Regno Unito per quello che Osborne ha dichiarato sarebbe stato il suo ultimo concerto. "Che la follia abbia inizio!", ha detto a 42.000 fan. Si sono esibiti Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons e Mastodon. Tom Morello, Steven Tyler degli Aerosmith, Billy Corgan, Ronnie Wood, Travis Barker, Sammy Hagar, Andrew Watt, Yungblud, Jonathan Davis dei Korn, Nuno Bettencourt, Chad Smith e Vernon Reid. L'attore Jason Momoa ha presentato i festeggiamenti. "Black Sabbath: saremmo tutti persone diverse senza di loro, questa è la verità", ha detto il cantante dei Pantera Phil Anselmo. "So che non sarei qui con un microfono in mano senza i Black Sabbath".



Osbourne incarnava gli eccessi del metal. Tra le sue imprese più stravaganti, spiccano il fatto di essersi svuotato sull'Alamo, di aver sniffato una fila di formiche da un marciapiede e, il più memorabile, di aver morso la testa di un pipistrello vivo che un fan aveva lanciato sul palco durante un concerto del 1981. (Ha detto di aver pensato che fosse di gomma). Osbourne fu citato in giudizio nel 1987 dai genitori di un adolescente diciannovenne morto suicida mentre ascoltava la sua canzone "Suicide Solution". La causa fu archiviata. Osbourne disse che la canzone parlava in realtà dei pericoli dell'alcol, che causò la morte del suo amico Bon Scott, cantante degli AC/DC. L'allora cardinale John J. O'Connor di New York affermò nel 1990 che le canzoni di Osbourne portavano alla possessione demoniaca e persino al suicidio. "Non conoscete il vero significato delle mie canzoni", rispose il cantante. "Avete anche insultato l'intelligenza dei fan del rock di tutto il mondo". Il pubblico ai concerti di Osbourne poteva essere preso in giro o sputato dal cantante. Spesso veniva incitato a urlare a squarciagola, ma Osbourne, invocatore di Satana, di solito mandava a casa il pubblico con le orecchie acuminate e un caloroso "Dio vi benedica!".

Iniziò un tour annuale, l'Ozzfest, nel 1996 dopo essere stato escluso dalla scaletta di quello che all'epoca era il festival musicale più importante, il Lollapalooza. L'Ozzfest ha ospitato band come Slipknot, Tool, Megadeth, Rob Zombie, System of a Down, Limp Bizkit e Linkin Park.