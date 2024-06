Giuseppe Marotta è il 23esimo presidente dell'Inter. Ecco tutti gli altri

Giuseppe Marotta è il 23esimo presidente della storia dell'Inter. Oaktree ha deciso di nominare l'amministratore delegato, per la parte sportiva, per il prestigioso ruolo di numero della società succedendo a Steven Zhang. Ecco la cronistoria dei presidenti della società di viale della Liberazione.

Dalla fondazione all'avvento di Angelo Moratti e non solo

Nel 1908, anno della fondazione dell'Inter, è Giovanni Paramithiotti il primo presidente della storia del club, di origini greche. Il veneziano Giovanni Paramithiotti, rampollo di una ricca famiglia di origine greca proveniente dalla regione dell'Epiro. Mal digerito dagli altri dirigenti, Paramithiotti venne sostituito dopo il derby con il Milan andato in scena a Chiasso dal 1908 lasciando così il posto a Ettore Strauss per una sola annata. L'anno successivo è il turno di Carlo De Medici per ben due stagioni (e in una vinse il tricolore). Negli anni si succederanno Emilio Hirzel 1912-1913, Luigi Ansbacher1913-1914. Dopo queste brevi presidenze è il turno di Giuseppe Visconti Di Modrone per cinque anni fino al 1919. Dopo di lui per un anno Giorgio Hülss (vincitore di uno scudetto, per tre anni Francesco Mauro e per altri tre Enrico Olivetti fino ad arrivare a Senatore Borletti, per due anni, Ernesto Torrusio per un anno e Oreste Simonotti per due anni (che vinse un tricolore). Dal 1931 al 1942 è il turno di Ferdinando Pozzani (due scudetti e una coppa Italia) mentre tra il 1942 al 1955 è il turno di Carlo Masseroni (vincitore di due tricolori).

Nel 1955 ecco la grande svolta: alla presidenza del club arriva Angelo Moratti che con al timone il Mago Helenio Herrera porterà l'Inter in vetta all'Europa con la conquista di due Coppe dei Campioni. 3 scudetti, due Coppe dei Campioni e due coppe intercontinentali i titoli messi in bacheca prima di lasciare il passo a Ivanoe Fraizzoli che ancora oggi resiste come il presidente più longevo della storia del club dal 1968 al 1984. L'imprenditore tessile portò l'Inter a vincerà due scudetti nel 1971 e nel 1980, due Coppe Italia nel 1978 e nel 1982 e un Mundialito Coppa delle stelle nel 1981. Nel 1984 ecco l'avvento di Ernesto Pellegrini con cui l'Inter vince uno scudetto, due Coppe Italia e una supercoppa italiana in 11 anni di presidenza.

Il ritorno di un Moratti fino ai giorni nostri

Nel 1995 è il turno di un altro Moratti, Massimo che rileva la proprietà dell'Inter. Anche lui come Fraizzoli è stato il presidente più longevo della storia del club nerazzurro (se non contassimo i due anni transitori di presidenza Facchetti con cui l'Inter vinse due Supercoppe Italiane, uno scudetto e una coppa Italia ma sempre con Massimo proprietario del club). Nel palmares di Moratti compaiono quattro scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa UEFA, un Mondiale per Club, ma soprattutto la Champions League che è valso il Triplete.

Nel 2013 Moratti passa la mano al tycoon indonesiano Eric Thohir e sono anni di vacche magre con zero titoli in cinque anni. Nel 2018 la società passa in mano alla famiglia Zhang sotto la cui gestione l'Inter vince sette titoli, tra cui due scudetti di cui l'ultimo ha anche portato la seconda stella, e disputa duefinali europee, una di Champions e una di Europa League perse contro Manchester City e Siviglia. Adesso inizia "l'era" Marotta che è già all'Inter da quasi sei anni nel ruolo di amministratore delegato per la parte sportiva.

Ecco l'elenco completo dei presidenti della storia dell'Inter:



1908-1909 Giovanni Paramithiotti

1909-1910 Ettore Strauss

1910-1912 Carlo De Medici

1912-1913 Emilio Hirzel

1913-1914 Luigi Ansbacher

1914-1919 Giuseppe Visconti Di Modrone

1919-1920 Giorgio Hülss

1920-1923 Francesco Mauro

1923-1926 Enrico Olivetti

1926-1928 Senatore Borletti

1928-1929 Ernesto Torrusio

1929-1931 Oreste Simonotti

1931-1942 Ferdinando Pozzani

1942-1955 Carlo Masseroni

1955-1968 Angelo

Moratti1968-1984 Ivanoe Fraizzoli1984-1995 Ernesto Pellegrini1995-2004 Massimo Moratti2004-2006 Giacinto Facchetti2006-2013 Massimo Moratti2013-2018 Erick Thohir2018-2024 Steven Zhang2024-Giuseppe Marotta