Buona Inter contro il Manchester City: 0-0 all'esordio di Champions

Ottima prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi che gioca bene contro il Manchester City di Pep Guardiola ed esce dall'Etihad Stadium con un punto prezioso strappando uno 0-0 meritato e giusto per quanto si è visto in campo. I nerazzurri hanno giocato con personalità a cospetto di una squadra qualitativamente e numericamente superiore, almeno sulla carta, anche se questa sera in campo non si è vista molta differenza tra le due squadre. L'Inter ha sprecato alcune ghiotte chance soprattutto nel primo tempo e in avvio ripresa con il City che, negli ultimi 15-20 minuti, ha alzato il ritmo e il baricentro creando qualche grattacapo alla difesa nerazzurra, che ha però retto bene l'onda d'urto degli inglesi.

Disinnescato ancora una volta da Francesco Acerbi, il bomber Erling Braut Haaland non è riuscito a siglare il gol numero cento con la maglia del City in 104 presenze. Continua la striscia positiva dei Citizens in casa in Champions League, visto che non perdono una partita dal 19 settembre del 2018 contro il Porto: da quel momento, con il match di questa sera, siamo a quota 68 vittorie e 4 pareggi in 72 partite giocate. L'Inter, senza Dimarco e con Lautaro Martinez in panchina ha giocato alla pari contro una delle squadre più forti d'Europa e una delle grandi favorite alla vittoria finale. Buona prestazione di tutto il collettivo di Inzaghi che ha fatto bene entrambe le fasi impensierendo e non poco la difesa del City. Ottime le prove dei nuovi Zielinski e Taremi ma anche del giovane Bisseck, Barella, Calhanoglu e Carlos Augusto, che non ha fatto rimpiangere affatto Federico Dimarco. Domenica c'è il derby contro il Milan di Fonseca e questo pareggio meritato ottenuto in casa del City è un buon viatico in vista della Stracittadina, partita sempre molto sentita a Milano.

La cronaca della partita

Il primo squillo della partita è dell'Inter con Thuram che al 5', dopo un bel giropalla nerazzurro, va al tiro: para agevolmente Ederson. Al 16' ancora Thuram ha una palla interessante per far male ma il suo sinistro è strozzato e termina sul fondo. Al 18' Taremi serve Calhanoglu che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 19' Savinho mette una palla morbida in mezzo per Haaland che elude la marcatura di Acerbi e svetta di testa: centrale para Sommer. Al 27' De Bruyne entra in area di rigore e da posizione defilata lascia partire un tiro cross che si spegne sull'esterno della rete. Al 31' Calhanoglu pennella una bella punizione per la testa di Thuram che colpisce trovando la parata di Ederson, tutto fermo però per la posizione di fuorigioco del francese. Al 35' Haaland sfiora il gol con un tiro di sinistro che sibila alla sinistra di un immobile Sommer. Al 41' Thuram spreca ancora una chance calciando male la bella palla offertagli da Carlos Augusto. Al 43' grande chiusura di Calhanoglu su De Bruyne lanciato a rete e nell'ultimo minuto Taremi serve Carlos Augusto che va al tiro da posizione defilata trovando la parata di piedi di Ederson.

Nella ripresa il neo entrato Foden prende palla da fuori area e va al tiro di sinistro: palla alta. Al 53' bello scambio Calhanoglu-Taremi-Thuram ancora Taremi che porta palla e serve in maniera perfetta Darmian che al momento di calciare in porta si allunga la palla tentando un improbabile colpo di tacco per Thuram che viene anticipato da Grealish. Bella giocata nello stretto del City al minuto 69' con Grealish che la scarica per Gundogan che serve Foden che va al tiro a pochi passi da Sommer che tiene la sfera. Al 76' Lautaro Martinez apre benissimo per Barella che allarga per Dumfries che va sul fondo e la mette in mezzo per Mkhitaryan che va al tiro da ottima posizione ma spara alto. Al 79' azione prolungata del City con Gvardiol che va al tiro trovando la parata di Sommer. Al minuto 84' si accende Lautaro Martinez che avvia l'azione con una bella giocata, riceve a sinistra converge e va al tiro: para Ederson. All'87' l'Inter lascia campo al City con Foden che tutto solo va al tiro: troppo debole per impensierire Sommer. All'89' nerazzurri ancora troppo bassi con Gvardiol che la mette bene in mezzo per Gundogan che colpisce troppo centrale trovando ancora una volta le braccia protese di Sommer. Al 94' altro colpo di testa in tuffo di Gundogan che la manda alta.

Il tabellino

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri; Savinho (46' Gundogan), Bernardo Silva (80' Doku), De Bruyne (46' Foden), Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola



Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (74' Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (74' Dumfries), Barella, Calhanoglu (82' Frattesi), Zielinski (65' Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram (65' Lautaro Martinez), Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: -

Ammoniti: Ruben Dias (M)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)