Grecia sotto choc: il difensore della Nazionale trovato morto nella piscina di casa

Una scoperta agghiacciante, una notizia terribile che lascia la Grecia sotto choc. Il calcio piange George Baldock, difensore classe '93 della Nazionale e del Panathinaikos. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio di ieri nella piscina dell'appartamento a Glyfada, quartiere periferico a sud di Atene.

Stando alle prime informazioni riferite dai media locali, inizialmente la moglie era fuori e non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con il marito. Così avrebbe lanciato l'allarme e avrebbe contattato il padrone di casa che a quel punto, non avendo avuto a sua volta alcuna risposta, sarebbe entrato nella villa e avrebbe trovato il difensore riverso nell'acqua della piscina. A stretto giro il personale sanitario è arrivato sul luogo della tragedia, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: per Baldock non c'è stato nulla da fare oltre che accertarne il decesso. Le indagini in corso dovranno provare a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e fare luce sulle cause che hanno portato alla sua morte.

Il Panathinaikos, che ha messo a tema nero i suoi account social in segno di lutto, ha espresso vicinanza ai cari del calciatore: " Siamo scioccati, siamo scioccati dalla perdita del nostro George. La famiglia del Panathinaikos piange la sua perdita inaspettata. Siamo con la sua famiglia e i suoi parenti ". Anche lo Sheffield, sua ex squadra, ha rivolto il proprio cordoglio: " Siamo scioccati ed estremamente tristi nell'apprendere la scomparsa del nostro ex giocatore. Le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di George ".

Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock. pic.twitter.com/7TO6tbi5zk — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 9, 2024

Baldock era un terzino destro. Le sue caratteristiche principali erano velocità, rapidità e ottime doti di copertura. Nella carriera le sue capacità di crossatore lo hanno reso tra i più interessanti assist-man della Grecia. Muove i suoi primi passi nelle giovanili dell'MK Dons. Riesce ad arrivare in prima squadra, esordisce in League One contro il Brighton. Poi una serie di prestiti, dal Northampton Town all'Oxford United passando per il Tamworth.

Nel 2017 indossa la maglia dello: il primo gol nella massima serie arriva a novembre 2019 contro il Tottenham. Nel mese di maggio del 2022 viene convocato per la prima volta in. Dalla stagione 2024/25 sbarca al Panathinaikos.