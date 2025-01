Harakiri Milan: rossoneri ai play off di Champions League

Ascolta ora 00:00 00:00

È sempre lo stesso Milan di questi ultimi sciagurati mesi: capace cioè di vincere ma anche di perdere da tutti (dixit Costacurta). Anche dalla Dinamo di Zagabria. Nella sera decisiva per accedere agli ottavi tra le prime otto, al cospetto di un rivale di discutibile cifra tecnica, al Milan riesce un’impresa tafazziana. E cioè passare dal sesto al tredicesimo posto, risucchiato nei play off (giocherà contro Feyenoord o Juventus), perdere un bel mucchio di milioni e centrare un’altra rovinosa sconfitta grazie a un infortunio clamoroso di Gabbia e un folle uno-due di Musah che colleziona due gialli in dieci minuti.

Così, già sotto di un gol, nella ripresa rimedia con Pulisic si fa infilare da Pjaça e poi anche l’arbitro annulla un rigore doc su Leao per un inesistente tocco su un viso di un croato.

Ma resta il misfatto del Milan, con un tempo da dimenticare, e una ripresa in dieci più decente. È la premessa più deludente alla settimana del derby. Nel frattempo Gimenez, in Francia, si procura un infortunio. Una serataccia per il Milan!