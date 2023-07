"He's just the captain": l’Inter ufficializza Lautaro capitano in pieno stile Barbie

Mentre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo spopola il film Barbie, la società decide di annunciare il nuovo capitano ricalcando in pieno lo stile Mattel. Sarà dunque Lautaro Martinez il capitano de La Beneamata per la stagione 2023-24. Una notizia che era già data per certa dall’addio a parametro zero di Samir Handanovic ma che ora assume i contorni dell’ufficialità attraverso tutti i canali social dell’Inter.

Le grafiche però non riguardano il solo Lautaro. In totale sono quattro, oltre l’argentino ci sono anche Nicolò Barella e Frederikke Thogersen e Lisa Alborghetti, solo però per quest’ultima e per l’attaccante è presente la scritta: "He (o she) is just the captain".

Sotto un’altra scritta: “Back on the pitch on August 19”, il riferimento è alla sfida contro il Monza della prima di campionato della prossima stagione di Serie A, fra meno di un mese, quando finalmente l’argentino indosserà in maniera ufficiale la fascia di capitano.

Lautaro sarà dunque il quinto giocatore proveniente dall'Argentina a vestire la fascia di capitano: Attilio Demaría e Antonio Angelillo furono i primi, l'ultimo Mauro Icardi; in mezzo il più amato e anche l'uomo che ha combattuto più battaglie in nerazzurro, Javier Zanetti, l'emblema del Triplete.

Dopo 173 partite in maglia nerazzurra e ben 79 gol realizzati tra tutte le competizioni, uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, toccherà ora a Lautaro vestire la fascia di capitano con tutte le responsabilità che ne conseguono. Palmares, quello dell'argentino, arricchito anche con la maglia della nazionale: Coppa America nel 2021, Finalissima nel 2022 (vinta contro l'Italia) e, soprattutto, Mondiale lo scorso inverno in Qatar vinto ai rigori contro la Francia.