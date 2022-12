"Era il mio sogno più grande...". L'amarezza di Ronaldo

Le polemiche per l'esclusione dalla formazione titolare sono, almeno in apparenza, alle spalle, mentre a prevalere in questo momento è lo sconforto per l'eliminazione del Portogallo dai mondiali di Qatar 2022 a opera della sorprendente nazionale marocchina: traspare tanta amarezza nel lungo messaggio che Cristiano Ronaldo ha postato sulla sua pagina Instagram il giorno dopo l'inattesa sconfitta.

Il portoghese rivendica il ruolo avuto nella sua nazionale in tutti questi anni, rimarcando il suo costante impegno e la sua dedizione, ma salutando, forse per sempre, il sogno di portare il Portogallo sul tetto del mondo.

L'amaro messaggio

"Vincere un Mondiale per il Portogallo è sempre stato il sogno più grande e ambizioso della mia carriera" , esordisce Ronaldo. "Fortunatamente ho vinto tanti titoli di portata internazionale, anche per il Portogallo, ma portare il nome del nostro Paese ai vertici del mondo era il mio sogno più grande" , aggiunge. "Ho combattuto per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle 5 edizioni dei mondiali che ho giocato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e supportato da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso" , prosegue.

"Ho lasciato tutto sul campo. Non mi sono mai girato dall'altra parte quando c'era da combattere, nè ho mai rinunciato a quel sogno" , spiega Ronaldo ai suoi followers. Chiaro, anche se non esplicito, il riferimento alle polemiche sorte quando, forse deluso per non essere partito titolare, aveva abbandonato il campo mentre i compagni festeggiavano ancora la vittoria per 6-1 contro la Svizzera agli ottavi di finale. "Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata per un istante" , aggiunge infatti il fuoriclasse portoghese. "Sono sempre stato uno che ha lottato per l'obiettivo di tutti, e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio Paese" , precisa ancora.