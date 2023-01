"Ho la faccia di m...": Gattuso sbotta contro il giornalista

Il nervosismo per gli ultimi risultati poco brillanti del suo Valencia e le prime contestazioni da parte dei tifosi iniziano a far sentire tutto il loro peso, e Gennaro Gattuso, da sempre con pochi peli sulla lingua, esprime tutta la frustrazione per il periodo difficile.

Alla conferenza stampa che ha preceduto lo svolgimento dell'odierno match tra Valencia e Valladolid, valevole per la diciannovesima giornata della Liga, l'ex allenatore del Milan si è presentato evidentemente scuro in volto. Un particolare, questo, che non è sfuggito all'attenzione di un giornalista, il quale ha chiesto conto all'allenatore del Valencia della sua espressione contrariata. 'Ringhio' ha replicato prontamente al cronista: "Tu hai mai giocato a calcio?".

L'interlocutore risponde alla domanda, affermando di averlo fatto solo in categorie molto basse. "Ecco" , prosegue l'ex calciatore, "io faccio l'allenatore da dieci anni e ho giocato per vent'anni, e quindi sono trent'anni che sono nel calcio" . "E secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella con l'Athletic Bilbao?" , domanda polemicamente l'ex giocatore del Milan al giornalista. "Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che io abbia paura di essere mandato via?" , incalza ancora "Ringhio". "Mi chiedi perché sono 'scuro in volto'? Ho una faccia di me**a perché ho perso 3-1 un quarto di finale".

Gennaro Gattuso ha mille ragioni per essere nervoso e infastidito a causa del momento decisamente poco brillante del suo Valencia, nonostante le aspettative iniziali. Dodicesima in classifica, e dunque nella seconda metà della graduatoria, con 25 gol fatti e 20 subiti, la squadra allenata dall'ex calciatore non vince in campionato dal trionfo per 3-0 sul Betis di Siviglia (11 novembre 2022, prima della sosta del Mondiale). A ciò si aggiunga la bruciante sconfitta ai rigori contro il Real Madrid dell'ex amico Carlo Ancelotti in Supercoppa e l'eliminazione in Copa del Rey per mano dell'Athletic Bilbao (1-3) arrivata giovedì 26 gennaio.

Un momento di forma buio della squadra, che, un uomo particolarmente sanguigno e determinato come "Ringhio" non può e non vuole accettare. Testa bassa e pedalare, di sicuro non sarà Gattuso a mollare per mancanza di voglia di combattere, anche se la risalita verso la zona Champions, obiettivo sognato dai tifosi, sarà molto dura.