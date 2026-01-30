I club di A rischiano tanti due di picche

Questa sessione invernale di mercato rischia seriamente di essere rubricata alla voce due di picche per le italiane. I nostri club, infatti, stanno rastrellando una serie impressionante e pure preoccupante di no. A partire dalla Juventus che continua a cercare l'attaccante tanto agognato da Luciano Spalletti, ma finora ha incassato il rifiuto di En-Nesyri (Fenerbahce) e trovato un muro dinanzi a Crystal Palace e Tottenham rispettivamente per Mateta (occhio al Milan se dovessero riuscire a piazzare altrove Nkunku last minute) e Kolo Muani.

Non sta andando meglio neppure all'Inter che ha visto finora respinte le proprie offerte per Perisic (il PSV non vuole privarsene nonostante il croato spinga per tornare a Milano) e Diaby (l'Al Ittihad non intende darlo in prestito con diritto di riscatto, ma vuole monetizzare). Nel frattempo pure il Napoli non trovando una quadra con lo Sporting per Santos potrebbe virare sul low-cost Sulemana, che è in uscita in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta.

Proprio la Dea dovrà decidere se aprire la porta all'assalto del Fenerbahce per Lookman (pronto un quadriennale da 9 milioni a stagione più bonus) o se essere lei a dare il due di picche ai turchi. Disasi (Chelsea) ha invece snobbato la Fiorentina e aspetta il West Ham. Infine Prati (Cagliari) è diretto verso il Torino al posto di Asllani che oggi firmerà col Besiktas.