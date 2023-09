I derby più emozionanti degli ultimi 25 anni: ecco quali sono dal 1998 ad oggi

Conto alla rovescia per l'atteso derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio su Monza, Cagliari e Fiorentina, con 8 reti realizzate e nessun gol subito e con i rossoneri che hanno segnato 8 reti contro Bologna, Torino e Roma con due reti subite. Il derby della Madonnina ha quasi sempre offerto un grande spettacolo, e siamo certi lo farà anche questa sera, e nel corso degli ultimi 25 anni ci sono state diverse Stracittadine ricche di phatos ed emozionanti per i tifosi di entrambe le squadre.

I derby più emozionanti dal 1998 a oggi

1) Un saliscendi di emozioni

Stagione 1998-1999, sulla panchina del Milan c'è Alberto Zaccheroni, su quella dell'Inter Mircea Lucescu. I nerazzurri passano in vantaggio con il goffo autogol di Bruno N'Gotty, il Milan la pareggia nel primo tempo con Leonardo e la ribalta sempre con il brasiliano con una punizione magistrale. Al 77', però, ci pensa capitan Zanetti a ristabilire la parità con un bel gol su intuizione geniale non di un numero 10, bensì di Taribo West di ruolo difensore.

2) Un derby tennistico

L'11 maggio del 2001 sarà ricordato per sempre come un incubo dai tifosi nerazzurri e come un sogno per quelli rossoneri. Il Milan di Cesare Maldini, infatti, ebbe la meglio sull'Inter allenata in quel periodo (breve) da Marco Tardelli per 6-0 frutto delle doppietta di Shevchenko e Gianni Comandini e alle reti di Serginho e Giunti. Un derby memorabile per il Diavolo che inflisse una dura e pesante sconfitta ai cugini che in quel momento non stavano di certo attraversando uno dei momenti più belli della sua gloriosa storia.

3) La gioia rossonera

Partendo dalla stagione 2002-2003, è sicuramente il derby di ritorno delle semifinali di Champions League uno dei più emozionanti di sempre. Non spettacolare, vista la posta in palio, ma pur sempre una Stracittadina giocata alla grande da entrambe le squadre con il Milan che staccò il pass per la finale di Manchester, poi vinta contro la Juventus, in virtù di due pareggi (0-0 all'andata in "casa" e 1-1 in questo derby di ritorno con le reti di Shevchenko e Martins).

4) Una rimonta da brividi

Stagione 2003-2004, l'Inter allenata da Alberto Zaccheroni affronta il Milan di Carlo Ancelotti. I nerazzurri scappano avanti di due reti nel primo tempo grazie a Stankovic e Cristiano Zanetti ma nella ripresa ecco la rimonta veemente del Diavolo con Tomasson che accorcia le distanze, Kaka che ristabilisce la parità e con il grande ex Clarence Seedorf che a cinque minuti dal novantesimo fa partire un bolide da oltre 30 metri che non lascia spazio a Francesco Toldo.

5) Un derby pirotecnico

Il 28 ottobre del 2006 va in scena un derby che risulterà spettacolare per emozioni e per il risultato finale che dirà 3-4 in favore dell'Inter di Roberto Mancini sul Milan allenato da Carlo Ancelotti. Crespo, Stankovic e Ibrahimovic portano i nerazzurri sul 3-0 con Seedorf che accorcia le distanze e con Materazzi che le ristabilisce segnando il 4-1. Il difensore dell'Inter, però, già ammonito solleva la maglia per esultare con il compianto arbitro Farina che estrae il secondo cartellino giallo con l'Inter costretta in dieci per gli ultimi 21 minuti più recupero. Gilardino al 76' e Kaka al 91' rendono pepato un finale che vede comunque spuntarla i nerazzurri.

6) Il "tradimento" di Ronaldo

Stagione 2006-2007, Ronaldo il Fenomeno si presenta in un Meazza vestito di nerazzurro da ex e con la maglia del Milan dopo l'addio turbolento, per andare al Real Madrid, avvenuto nell'estate del 2002. Il brasiliano apre le danza con un sinistro a giro preciso e potente che non lascia scampo al connazionale Julio Cesar. Ibrahimovic, versione nerazzurra, e Cruz, però, la ribaltano permettendo all'Inter di vincere la Stracittadina.

7) La legge di Mourinho

Stagione 2009-2010, anno che portò al Triplete. L'Inter di José Mourinho affronta il Milan di Leonardo in un derby a senso unico dal primo all'ultimo minuto per i colori nerazzurri che vinsero per 4-0 grazie ai gol di Thiago Motta, Diego Milito su rigore procurato da Samuel Eto'o, Maicon e Dejan Stankovic. In quell'occasione l'Inter ebbe la chance di poter rendere il 6-0 di 8 anni prima ma dopo il 4-0 i giocatori si "accontentarono" di mantere il risultato abbassando i ritmi.

8) La rimonta inaspettata

Febbraio 2022, l'Inter arriva al derby da favorita con in panchina Simone Inzaghi al suo primo anno. I nerazzurri giocano 70' alla perfezione, passano in vantaggio con Ivan Perisic sul finire del primo tempo. I nerazzurri, però, spengono la luce tra il 75' e il 78' minuti nei quali ci pensa Olivier Giroud (con la complicità di Samir Handanovic) a ribaltare quell'assurda Stracittadina vinta dai rossoneri per 2-1. Da quella rimonta, il Diavolo prese consapevolezza che portò alla vittoria dello scudetto numero 19 scippandolo proprio ai cugini nerazzurri.

9) La supercoppa di Riad

La Supercoppa italiana disputata a Riad il 18 gennaio del 2023 ha di fatto dato la spinta giusta all'Inter per arrivare fino alla finale di Champions League. Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez gli autori del 3-0 finale in un derby vinto con autorità e autorevolezza frutto anche della rabbia maturata dai giocatori per lo scudetto perso la stagione precedente.

10) La vendetta nerazzurra

Questi ultimi due derby sono recenti, anzi recentissimi e vanno per forza di cose messi nello stesso calderone. Il 10 e il 16 maggio, infatti, l'Inter e il Milan si sono affrontate nell'inaspettata ma spettacolare e coreografica semifinale di Champions League. 2-0 all'andata per la squadra di Simone Inzaghi con i gol di Dzeko e Mkhitaryan, 1-0 al ritorno con rete del capitano Lautaro Martinez. Due Stracittadine in cui l'Inter ha dimostrato la superiorità e imposto la supremazia cittadina che ha anche portato a staccare il pass per la finale di Istanbul.