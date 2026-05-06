I giallorossi e un traguardo che sfugge da troppo

Otto anni fa l'ultima qualificazione in Champions League della Roma: alla guida del club c'era James Pallotta, in panchina Eusebio Di Francesco che nell'edizione precedente della competizione arrivò fino in semifinale e in quella successiva salutò il torneo agli ottavi contro il Porto e fu esonerato. Dal 2018 mai la Roma aveva raggiunto quota 64 punti dopo 35 giornate: lo scorso anno con Ranieri allenatore aveva un punto in meno ed era però quarta al pari di Juventus e Lazio, salvo poi essere battuta dall'Atalanta di Gasperini (nella foto) alla terz'ultima giornata e abbandonare le speranze di raggiungere il palcoscenico europeo più importante.
L'ultimo vero ostacolo di fine stagione è il derby con la Lazio del 17 maggio, le trasferte di Parma e Verona (al netto dello stop imposto dagli scaligeri alla Juventus) appaiono più semplici. Servono tre vittorie e potrebbero non bastare. Il rimpianto è negli scontri diretti con Juventus e Milan nei quali la Roma è in svantaggio: non si può non ripensare a quel 3-3 casalingo con i bianconeri dopo che i giallorossi avevano maturato un doppio vantaggio di reti. Anche se, secondo molti tifosi, pesano di più le sconfitte contro Como e Genoa fuori casa.
Gasperini crede ancora all'impresa e dopo la goleada alla Fiorentina ha tuonato, forte del suo ruolo di plenipotenziario dopo la fiducia ribadita dai Friedkin: «Questo è un gruppo forte che ci mette sempre la faccia, è un valore da rinforzare non da smantellare per prendere chissà chi. Rispetto altre idee ma se devo lavorare con idee degli altri, meglio che vada via».Un riferimento implicito al ds Massara e una difesa verso molti dei senatori come Mancini, Cristante e Pellegrini che Gasp vorrebbe tenere. «Mi dà fastidio che c'è chi pensa che questo sia un gruppo da quinto-sesto posto e non possa andare oltre. Se avesse avuto dei rinforzi in più, magari avrebbe raggiunto traguardi più alti».