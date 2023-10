I paperoni del calcio: ecco i dieci giocatori più pagati al mondo

Cristiano Ronaldo torna nuovamente in vetta, almeno nella classifica dei giocatori più pagati nel mondo del calcio: sulla base dei dati riportati dalla rivista Forbes, quindi, Cr7 scalza dalla vetta dei paperoni del rettangolo verde Kylian Mbappé, che "precipita" al quarto posto, superato anche dagli ex compagni di squadra nel Paris Saint-Germain Lionel Messi e Neymar. C'è da tenere presente che quest'anno, oltre all'attaccante portoghese, la lega di calcio Araba ha spalancato le proprie porte anche ad altri calciatori, due dei quali si sono aggiunti a Ronaldo nella top ten dei calciatori più pagati in assoluto.

La classifica

Come anticipato, quindi, Cr7 balza in testa alla classifica di Forbes, con un incasso totale di 260 milioni di dollari per la stagione in corso 2023/2024: la maggior parte del bottino dell'attaccante lusitano deriva dal contratto da 200 milioni a stagione siglato con l'Al-Nassr. A questi si aggiungono gli incassi derivanti da sponsorizzazioni, contratti pubblicitari e una serie di attività extra-calcistiche.

Segue al secondo posto Lionel Messi, di recente passato dal Paris Saint-Germain all'Inter Miami di David Beckham. Nella Major League Soccer, il capitano dell'Albiceleste incasserà 65 milioni di dollari a stagione, a cui si devono aggiungere gli oltre 70 milioni derivanti da sponsorizzazioni e guadagni extra-calcistici. Messi intascherà quindi circa 135 milioni di euro nella stagione 2023/2024.

Ultimo gradino del podio per Neymar, che quest'estate ha accettato la corte e il denaro messo sul piatto dall'Al-Hilal: oltre al contratto da 80 milioni all'anno, O'Ney può disporre di villa con personale, flotta di auto di lusso, jet privato, bonus per le vittorie della squadra e per ogni post sui social network, oltre che dell'autorizzazione eccezionale per convivere con la compagna pur non sposato. I contratti siglati con colossi del calibro di Puma, Konami e Red Bull portano i suoi guadagni fino a 112 milioni.

Kylian Mbappé si deve "accontentare" di 110 milioni, frutto della somma tra l'ingaggio percepito al Paris Saint-Germain (90 milioni) e una serie di importanti accordi commerciali e di sponsorizzazioni (20 milioni). Quinta piazza per Karim Benzema, secondo calciatore della Saudi Pro League dopo Ronaldo: l'ex attaccante del Real Madrid percepirà nel 2023/2024 circa 106 milioni, 100 dei quali derivanti dall'ingaggio del suo nuovo club, ovvero l'Al-Ittihad. Al sesto posto Erling Haaland: il bomber del Manchester City incasserà 58 milioni, tra i 46 percepiti dal club di appartenenza e i 12 derivanti da sponsorizzazioni e contratti extra-calcistici.

Settimo Mohamed Salah con 53 milioni: il calciatore egiziano intascherà circa 53 milioni, la maggior parte dei quali (35) derivanti dallo stipendio elargitogli dal Liverpool. Gli altri 18 sono frutto di accordi commerciali di altro genere. Ottavo posto per Sadio Mané: coi 48 milioni incassati dalla sua nuova squadra, l'Al-Nassr, e i 4 extra-calcistici, il giocatore percepirà complessivamente 52 milioni nella stagione 2023/2024. Nona piazza per Kevin De Bruyne: il belga percepirà 35 milioni dal Manchester City e 4 milioni per le sue attività fuori dal campo, per un totale di 39 milioni. Chiude la top ten Harry Kane, che intascherà 26 milioni dal Bayern Monaco e 10 per una serie di attività extra-calcistiche, incassando quindi 36 milioni.