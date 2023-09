I social massacrano Pioli dopo la disfatta del Milan

Tutti contro Stefano Pioli, i social hanno emesso la loro sentenza inappellabile, dopo il disastroso Derby, perso 5-1 contro l'Inter. A deludere i tifosi rossoneri è stata soprattutto la prestazione deludente, di sicuro inattesa dopo un incoraggiante inizio di stagione. Adesso sono cinque le stracittadine perse contro i cugini interisti, una striscia di risultati a questo punto davvero preoccupante. Inutile girarci intorno Pioli soffre il gioco di Simone Inzaghi e non sembra in grado di fare la contromossa inadeguata. Il pensiero dei social, condito come al solito con meme, ironia e sarcasmo è sostanzialmente questo e con ogni probabilità non va per niente lontano dalla realtà. I rossoneri soffrono troppo i nerazzurri, come non succede praticamente con nessun'altra grande squadra.

Le reazioni social

Le critiche del mondo social in realtà sono già cominciate durante la partita e a fine primo tempo con l'Inter in vantaggio con le reti di Mkhitaryan e Thuram. A Pioli vengono imputati errori nella formazione schierata, ma anche e soprattutto nell’atteggiamento della sua squadra, apparsa in difficoltà sin dai primi minuti del Derby.

Al netto delle critiche ad alcuni calciatori in campo, il maggiore responsabile della brutta prestazione è stato innanzitutto il tecnico parmense. "Mi domando come mai pioli di 5 derby a questa parte non ne abbia preparato mezzo" si chiede una tifosa. "Pioli imbarazzante. Non si può andare avanti così ogni singolo derby" sentenzia un altro. Poi c'è chi esagera lanciando addirittura un #Pioliout. Il gol nella ripresa di Rafael Leao dà di nuovo speranze ai milanisti. "Basterebbe giocare a calcio per bucarli ma Pioli nei derby non prevede questa tattica" esulta un tifoso.

Dopo poco però l'Inter torna a dilagare e l'accusa nei confronti di Pioli diventa sempre più feroce. C'è chi come Gene Gnocchi la prende con la solita ironia e twitta: "Pioli fiducioso: 'Puniti da cinque episodi'..". Un tifoso interista lancia invece una breaking news: "Fino al 5' l'Inter non era ancora entrata nella nostra area" in ricordo del derby d'andata di Champions. Al fischio finale c'è chi ne chiede le dimissioni e cresce l'attesa per quello che andrà a dire davanti ai microfoni.