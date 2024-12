Ibra chiede scusa, Conceicao promette di fare il duro

Ascolta ora 00:00 00:00

Mezz’ora appena, prima di volare di Arabia. É stata sufficiente per cogliere al volo le idee e i metodi di Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan. Forse ancora piu preziosi sono stati i due minuti spesi da Zlatan Ibrahimovic per scendere dal cavallo bianco, chiedere scusa a Fonseca e tifosi per le modalità dell’esonero e mettersi sulle spalle le responsabilità di questi risultati molto deludenti. Le regole d’ingaggio stabilite a inizio conferenza, per il limitato tempo a disposizione, non prevedevano domande a Ibra. É bene dirlo per gli scienzati dei social. Ma le poche parole di Ibra hanno avuto un senso giornalistico. “Ringrazio Fonseca, per lui c’é rispetto. Chiedo scusa a lui d ai tifosi perché lo abbiamo mandato in conferenza stampa senza dirgli dell’esonero. Abbiamo deciso dopo la partita con la Roma. Qui anche noi tutti abbiamo la responsabilità di questi risultati”.

Poi é toccato al nuovo tecnico. Per carattere, per comunicazione, per metodi (ieri sera appena arrivato due ore di allenamento) e per idea di gioco sembra esattamente il contrario di Fonseca. Pochi concetti ma scolpiti con l’accetta. Eccoli in sequenza: “Se sono qui é perché non sono andate bene le cose, non c’è tanto tempo per lavorare ma non cerchiamo scuse. Chi arriva qui a Milanello deve avere il brillio negli occhi. Non so bene cosa non ha funzionato prima, non entro nei dettagli e non giudico il lavoro di Fonseca che è serio e bravo. Sto cercando di conoscere bene tutto. A 50 anni mi descrivono come un duro, non cambio. Il calcio per me è molto semplice: gioco dominante vuol dire fare risultato, tiki taka vuol dire metterla dentro.

Mercato: prima voglio conoscere, anche i giovani di Milan futuro e poi ne parleremo. Sfida immediata alla Juve e a mio figlio Francisco? A casa é mio figlio in campo é un avversario”. La partenza per Riad è avvenuta nel primo pomeriggio. Due gli infortunati rimasti a casa: Chukwueze e Okafor.