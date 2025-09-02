Abbonati
In evidenza
Calcio

Tra le idee di Chivu e il mercato di Marotta l’utopia interista

Cambiare una squadra mantenendo gli stessi uomini diventa un’impresa

Tra le idee di Chivu e il mercato di Marotta l’utopia interista
00:00 00:00

Perdere ci sta sempre, nel calcio. Anche in casa, anche contro l'Udinese. Soprattutto a fine estate. Però il tonfo è stato rumoroso, perché ha spezzato l'incantesimo che si era creato nel mondo nerazzurro, fino a domenica notte, bianco quanto l'arcinoto mulino, grazie ovviamente al corso nuovo, ad allenamenti finalmente più intensi, a un calcio più pratico e aggressivo, più verticale, così annunciava radio propaganda, mica quei continui fraseggi e quelle ripartenze da dietro nonostante i quali la squadra è andata 2 volte su 3 in finale di Champions League. Che barba, che noia: quante sconfitte, dai contiamole, che l'Inter ha la rosa più forte e doveva per forza vincere tutto.

Poi arriva l'Udinese di Atta e Davis e scopri che Bisseck fa sempre gli stessi errori, che con i lanci lunghi (cos'altro sono le verticalizzazioni?) Calhanoglu non serve e forse finisce per essere un danno, che Pio e Bonny sono sì meglio di Arnautovic, Correa e Taremi, ma tanto giocano sempre Lautaro e Thuram, e hai migliorato la panchina, non la squadra, che nel frattempo ha un anno di più. Adesso che arriva Akanji al posto di Pavard si può dire che l'Inter si è rafforzata? Uno è bravo quanto l'altro, ciascuno avrà le sue idee in proposito, di sicuro sono esperti entrambi, ma insieme sì che avrebbero reso l'Inter più forte e (almeno un po') più giovane, pensando agli anni 38 di Acerbi e agli anni 34 di De Vrji ormai prossimi (febbraio).

A inizio settembre non si può fare alcun processo, solo cercare di capire quanto è successo e provare ad anticipare quanto succederà. La domanda è una sola: è stato davvero fatto ciò che serviva per rialzare la squadra dalla caduta della scorsa stagione? E va ovviamente fatta a Marotta e ad Oaktree e non a Chivu, che come Inzaghi allena i giocatori che gli danno, ma che a differenza del più esperto collega ha meno chilometri in panchina ed è ovvio che debba passare attraverso scivolate come quella di domenica. Il senso di sommare punte e affollare l'area, catapultare palloni in mezzo, contro giocatori più alti dei tuoi, che li prendevano tutti? La rinuncia ai pensanti Calhanoglu e Sucic prima che a tutto il resto?

Chivu ha le sue idee e per quanto fatto e vinto da calciatore gode di un lasciapassare importante nel mondo nerazzurro. Non illimitato, però.

Cambiare l'Inter, consolidata da 4 stagioni importanti, senza cambiarla negli uomini sta a metà fra l'utopia e la presunzione, non può non saperlo. La società che l'ha scelto, ora di certo lo difenderà. Ma quante delle idee di Chivu ci sono state nel mercato dell'Inter?

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica