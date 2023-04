"Perfettamente funzionante". È giallo sul semaforo dell'incidente di Immobile

È mistero sul ruolo avuto dal semaforo nel grave incidente di domenica mattina che ha visto coinvolti il Suv Land Rover Defender guidato da Ciro Immobile e un tram della linea 19. I due mezzi si sono scontrati all'altezza di piazza Cinque Giornate a Roma, un incrocio definito da molti come una trappola, e gli agenti della polizia municipale stanno cercando di capire che cosa possa aver causato lo scontro che ha provocato ben 12 feriti, fra cui le figlie piccole del bomber della Lazio.

Il semaforo funzionava?

Tante le ipotesi al vaglio delle autorità, dalla velocità a cui stava viaggiando il calciatore, fino al rispetto da parte dei guidatori della segnaletica. Sono stati però in molti ad attribuire la responsabilità al semaforo di viale delle Milizie, strada da cui proveniva il tram della linea 19. È opinioni di molti, soprattutto tassisti, che l'apparecchio di segnalazione luminosa non stesse funzionando correttamente da tempo. Sulle chat social i tassisti si scambiavano da molto dei messaggi preoccupati, parlando della sua pericolosità. "Il verde scatta ogni due rossi dall'altra parte (lungotevere delle Armi), si formano file chilometriche, quell'incrocio ha problemi di sincronizzazione da giorni" , si legge in uno dei tanti messaggi, riportati da Il Messaggero. E, ancora: " Un incrocio strano con quattro semafori. È capitato anche a me nei giorni scorsi: passi col verde e poi ti accorgi che in mezzo alla piazza qualcosa non ha funzionato perché dall'altra parte arrivano altre macchine" . Insomma, secondo molti il sistema di sincronizzazione del semaforo non avrebbe funzionato correttamente, e ciò avrebbe portato all'incidente di Immobile.

La smentita delle autorità

Un'ipotesi, quella del semaforo malfunzionante, subito respinta da alcune fonti della municipale, secondo le quali lo strumento starebbe funzionando regolarmente. In queste ore è addirittura arrivato un comunicato ufficiale da parte Roma Servizi per la Mobilità. In una nota diramata da Repubblica, l'ente ha smentito "nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento" .

Il semaforo funziona, dicono da Roma Servizi per la Mobilità. " Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale" , si legge nel comunicato.

Tassisti preoccupati