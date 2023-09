Incredibile De Zerbi: la sua ultima scoperta potrebbe "salvare" la Germania

Nonostante sia il campionato più seguito al mondo, l’impressione è che in Italia non ci si renda conto dell’enormità di quel che Roberto De Zerbi sta facendo al Brighton. Dopo una stagione da applausi a scena aperta, l’ex tecnico del Sassuolo è riuscito ancora una volta ad espugnare l’Old Trafford, il fortino dei Red Devils, quello stadio che ai tempi di Sir Alex Ferguson faceva rabbrividire gli avversari. Il suo Brighton, invece, ha preso gusto a battere lo United, uscito sconfitto dagli ultimi quattro incroci con i Seagulls. Il gol del 2-0 sembra un riassunto di quello che, oltremanica si inizia già a chiamare con l’orribile soprannome “DeZerbismo”. Trenta passaggi, un gioco arioso, armonico che finisce con la palla in fondo al sacco. Con la stampa impegnata a parlare della crisi dell’undici di Ten Hag o delle polemiche nello spogliatoio sul comportamento di Sancho, rischia di passare inosservato che il marcatore Pascal Gross è solo l’ultima grande intuizione del tecnico italiano. Un azzardo calcolato che ha convinto perfino il selezionatore della Mannschaft a farlo debuttare in nazionale nonostante i trentadue anni suonati.

Un gol capolavoro

Il corrispondente del giornale spagnolo As non si limita quando c’è da fare i complimenti al secondo gol del Brighton a Manchester: lo definisce addirittura “un’opera d’arte”. Doppiare così il vantaggio messo da Danny Welbeck, ex col dente avvelenato, sarebbe già incredibile ma la cosa pazzesca è che l’ex carneade tedesco è il secondo giocatore in attività ad aver segnato più volte ai Red Devils: solo Salah ha fatto meglio con dieci reti. Segnare sette volte in undici partite non è niente male ma il tedesco ha aggiunto anche due assist, fondamentali nel portare a casa cinque vittorie. I progressi di Gross negli ultimi anni si erano fatti già vedere ma, da quando sulla costa inglese è arrivato De Zerbi, sembra un altro. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con 10 reti e 10 assist, il gol che ha segnato ad Onana mettendo a sedere Lisandro Martinez potrebbe essere l’inizio di un’altra cavalcata memorabile.

Thirty passes. Goal. De Zerbismo. pic.twitter.com/2PLlE5aJeS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023

Gross quando vede le luci del Teatro dei Sogni si trasforma: i suoi quattro gol lo mettono al secondo posto nella classifica dei giocatori che hanno segnato nel fortino dello United, dietro a mostri sacri come Salah e Steven Gerrard. Comprensibile come, quindi, in questo periodo parecchi osservatori del calcio inglese abbiano iniziato a tesserne le lodi, tanto da arrivare alle orecchie della dirigenza della nazionale tedesca. La cosa è abbastanza ingiusta, dato che il centrocampista è reduce da diverse stagioni molto positive all’Amex Stadium ma prima dell’arrivo di De Zerbi nessuno sembrava accorgersi di lui. Le cose sono cambiate, parecchio, quando il tecnico italiano ha avuto occasione di applicare la sua idea di calcio a Brighton. Ora Gross sembra inarrestabile.

Chi la dura la vince

Pascal Gross è un figlio d’arte, visto che il padre Stephan giocava nel Karlsruhe ma il classe 1991, nato lo stesso giorno di Kahn e Salah ha faticato parecchio per farsi strada nel calcio che conta. Dopo i primi calci nella squadra allenata dal padre, il trasferimento a 16 anni all’Hoffenheim, dove riuscì a vincere il titolo nazionale delle giovanili in una rocambolesca finale contro il Borussia Dortmund. Da lì alla chiamata in nazionale e al debutto in prima squadra nel maggio 2009, il cammino di Gross sembrava già scritto. Come succede spesso a tanti giovani di talento, giocare con continuità divenne un miraggio, tanto da convincerlo a passare prima al Karlsruhe, poi all’Ingolstadt nella stagione della storica promozione in Bundesliga del 2017. Gross creava tantissime occasioni ma nessuno sembrava accorgersi di lui.

Da quando è arrivato a Brighton il centrocampista tedesco si è trasformato, diventando il miglior marcatore del club della costa e riuscendo nell’impresa di tornare in nazionale 12 anni dopo la presenza con l’under-20 del febbraio 2011. Gross è sempre stato in grado di far bene nelle partite importanti, da quando mise quattro assist contro le riserve del Bayern, caratteristica che l’ha reso interessante per Hansi Flick, all’ultima convocazione prima di essere licenziato dalla Dfb. I complimenti più grossi glieli ha fatti De Zerbi che l’ha definito “uno dei migliori giocatori che abbia allenato. Può giocare ovunque, è fantastico in quanto a capacità e passione. Capisce al volo le situazioni di gioco, sono molto fortunato ad averlo in squadra”. Per ora con la maglia della Germania ha giocato 26 minuti nella disfatta col Giappone per poi essere usato più a lungo, al posto di Gündogan nella vittoria contro la Francia. Gross sta vivendo il suo momento più bello e forse potrebbe trovare spazio anche nella nuova Germania in vista degli Europei di casa. Una cosa è certa: quando segnerà il primo gol con la Mannschaft, ringrazierà De Zerbi.