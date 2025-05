Ascolta ora 00:00 00:00

Se avete in programma un viaggio in Paraguay fermatevi ad Asunción e alloggiate al cinque stelle Gran Bourbon Hotel, troverete ottima accoglienza, 153 camere confortevoli, piscina coperta, sala massaggi, palestra ma prima di tutto la Infantino Tower. È questo l’omaggio doveroso che il presidente paraguagio della federcalcio sudamericana ha voluto offrire a Gianni Infantino che ha riservato al Paraguay l’organizzazione, insieme con Uruguay, Argentina, Spagna, Marocco e Portogallo, del mondiale 2030.

Il capo della Fifa ha presenziato all’inaugurazione della Torre, ha svelato la targa che dice «Omaggio al signor Gianni Infantino... come riconoscimento della sua guida, visione e impegno per lo sviluppo del calcio... Come segno di gratitudine gli dedichiamo la Torre principale dell’hotel Gran Bourbon, lasciando così un segno indelebile su questa terra che è anche la sua casa.

Grazie per l’impulso ai valori dello sport e a rendere più forte l’unione tra i vari Paesi con il football».Nel 2034 il mondiale verrà organizzato in Arabia Saudita. Si può già prevedere l’inaugurazione di una Suite Infantino al centro della Sacra Moschea de La Mecca.