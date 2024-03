Intellettuali d'epoca

Non è dato sapere se il «pezzo di emme, pagliaccio e buffone» pronunciato da Cassano Antonio, accompagnato nel video dai sorridenti Adani Daniele e Ventola Nicola, sia rivolto in esclusiva a Vieri Christian, ex collega della piattaforma Twitch, che quindi ha preannunciato di avere affidato al proprio avvocato ogni forma di tutela della

propria immagine. Risulta che Fabrizio Corona abbia già ricevuto comunicazione in merito, per le offese riservate allo stesso Vieri definito «vecchio, finito, vuoto e solo come un cane». Sta di fatto che la qualità degli interpreti di queste liti e l'eleganza del frasario da loro utilizzato, mi fa tornare in mente le grandi disfide, non soltanto dialettiche, tra Gianni Brera, Gino Palumbo, Giovanni Arpino, Antonio Ghirelli, giganti del giornalismo. Ritengo opportuno tenersi a distanza da eventuali paragoni, per questioni di cultura e di conoscenza della sintassi, territorio questo impraticabile. Non va però dimenticato che, nella tribuna stampa di Brescia-Torino, Gino Palumbo

arrivò a schiaffeggiare Gianni Brera che lo aveva deriso per le idee di football; Brera reagì con un cazzotto, così come finirono in tribunale lui e Giovanni Arpino e altre baruffe con Antonio Ghirelli. Il parallelo con il raffinato contenzioso contemporaneo, conferma come ogni epoca si meriti gli intellettuali che si ritrova. Ai poster l'ardua sentenza.