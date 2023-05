"Inter, abbiamo rimesso le cose a posto". La rivincita del tifoso deluso del 2003

Federico Dimarco aveva solo 6 anni e mezzo quando il Milan eliminò dalla Chamions League l'Inter: correva l'anno 2003 e il mese era sempre maggio. Quella volta l'esterno sinistro nerazzurro era presente allo stadio ma, da piccolo tifoso, rimase molto deluso da una cocente eliminazione avvenuta peraltro con due pareggi (0-0 in casa del Milan e 1-1 in casa dell'Inter). A passare il turno in quella circostanza fu il Diavolo in virtù del gol segnato in "trasferta", regola cambiata di recente, che vinse poi anche la sua sesta Champions battendo in finale ai calci di rigore la Juventus.

Prima del derby d'andata del 10 maggio, il 25enne milanese si era espresso così ricordando quell'infausto evento nel 2003: "Nel 2003 ero a San Siro, non ho bei ricordi da tifoso interista. Però pensare che 20 anni fa ero lì a vederla e che domani potrò giocarla è un'emozione incredibile".

A distanza di una settimana, il sogno di Federico Dimarco si è avverato dato che è stata l'Inter questa volta, 20 anni dopo, a staccare il pass per la finale di Istanbul dove ora attende la vincente di una tra Manchester City e Real Madrid. Il canterano nerazzurro ha utilizzato Instagram per "chiudere il cerchio" dimostrandosi sempre di più un grande tifoso interista: "Te l'ho promesso 20 anni fa a San Siro. Oggi abbiamo rimesso le cose a posto: MILANO SIAMO NOI" .

A fine partita, inoltre, Dimarco che si è impossessato del microfono dello speaker dello stadio, lanciando i cori: da "chi non salta rossonero è" a "tutti a Istanbul", con tutto il Meazza che ha cantato e saltato facendo vibrare gli spalti dello stadio di San Siro:

#Dimarco corre a prendere un microfono e fa partire la festa pic.twitter.com/oybAsWJmEd — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) May 17, 2023

Una stagione da sogno

Sono 46 le presenze complessive messe insieme da Dimarco sulle 52 gare ufficiali nerazzurre. L'esterno sinistro ha finora messo a referto 6 reti e 9 assist in tutte le competizioni risultando il più performante in Serie A e uno dei migliori anche in Europa a livello di numeri. 31 presenze in campionato con 4 gol e 4 assist, 10 presenze in Champions con ben cinque assist a referto, uno gol nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan e una rete decisiva in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Dimarco è passato dall'essere riserva di Ivan Perisic a titolare inamovibile mandando in panchina un certo Robin Gosens. Ora mancano solo 3 giornate di campionato, la finale di Coppa Italia e quella di Champions League con Dimarco che vuole esserci a tutti i costi e da protagonista per cercare di vincerla, lui che nel 2010 aveva solo 13 anni e giocava nelle giovanili nerazzurre.