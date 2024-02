Acerbi segna e poi mostra il dito medio ai tifosi della Roma: il gesto choc

Vecchie ruggini all'Olimpico tra Francesco Acerbi e i tifosi della Roma. L'ex difensore della Lazio, per quattro stagioni dal 2018 al 2022, si è macchiato di un brutto gesto nei confronti dei supporter giallorossi. Il giocatore dell'Inter ha realizzato di testa la rete del momentaneo 1-0, su assist involontario di Lukaku, e si è reso poi protagonista di un gesto sfuggito anche al direttore di gara Marco Guida. Acerbi, che proprio ieri ha compiuto 36 anni e si è fatto un bel regalo di compleanno con gol e vittoria, ha mostrato il dito medio ai tifosi della Roma.

L'ex Sassuolo e Milan sarà stato sicuramente fischiato, insultato e provocato dai supporter giallorossi ma questo non giustifica quanto fatto da un giocatore esperto come lui. Si sa, l'adrenalina della partita molte volte fa perdere la lucidità e sicuramente Acerbi nel rivedere le immagini si sarà pentito di quanto fatto. Al difensore di Vizzolo Pedrabissi, però, non dovrebbe succedere niente a livello disciplinare, con una eventuale multa o addirittura una squalifica, a meno che il giudice sportivo richieda la prova televisiva.

Acerbi sends his regards pic.twitter.com/FTwmlzDnHR — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) February 10, 2024

Acerbi è arrivato all'Inter l'estate scorsa tra lo scetticismo di molti tifosi nerazzurri per il suo passato tra le fila del Milan. Il classe 1988, però, si è subito dimostrato un professionista esemplare e ben presto, nonostante fosse il più datato del reparto difensivo, si è preso la titolarità ai danni di un signor difensore come Stefan de Vrij. Tra l'altro, nella serata di ieri Acerbi è stato costretto al forfait al minuto 63 della sfida contro la Roma per un indurimento del polpaccio che lo mette in dubbio sia per la partita di campionato contro la Salernitana, venerdì 16 febbraio, ma anche per quella di Champions League di martedì 20 febbraio contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

La speranza di Inzaghi è quella che si tratti davvero di un semplice indurimento senza alcun danno ulteriore che gli permetterebbe così di essere al centro della difesa contro i colchoneros nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Di certo, l'ex Milan non sarà a disposizione per la sfida interna contro la Salernitana dove quasi certamente sarà il turno di Stefan de Vrij che ha accettato il ruolo di "riserva di lusso" del suo compagno di squadra con grande professionalità. La vittoria di ieri, però, ottenuta con grinta, qualità e strapotere ha dato un altro segnale alle pretendenti per lo scudetto, ovvero Juventus e Milan che in questo turno di campionato giocheranno in casa rispettivamente contro l'Udinese (domani sera alle 20:45) e Napoli questa sera a San Siro alle ore 20.45. In entrambi i casi bianconeri e rossoneri dovranno tentare la vittoria per riportarsi a meno quattro e meno otto anche perché i nerazzurri il 28 febbraio recupereranno la loro partita contro l'Atalanta.