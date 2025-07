Baumgartner, la morte "banale" dell'uomo dei record

È morto probabilmente in seguito a un malore, precipitando con il suo parapendio nella piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio (Fermo) Felix Baumgartner, celebre base jumper autriaco di 56 anni, noto anche come B.A.S.E. 52. La tragedia si è consumata intorno alle 16 di ieri sulla costa fermana. Baumgartner ha perso il controllo del mezzo che è precipitato urtando anche una ragazza, ferita fortunatamente in modo lieve. Stando alle prime informazioni, l'uomo, al momento dell'impatto era già deceduto, ciò che fa pensare a un malore in volo.

Baumgartner era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali. Baumgartner annunciò nel gennaio 2010 il progetto condotto con un team di scienziati per tentare il record del salto più alto in caduta libera: l'uomo intendeva saltare da 36.600 metri lanciandosi da una capsula sospesa con un pallone riempito di elio e indossando una speciale tuta simile. L'idea era quella di battere il precedente record stabilito nel 1960 da Joseph Kittinger con 31.300 metri. Baumgartner sarebbe stato anche il primo paracadutista a rompere il muro del suono. L'impresa fu più volte rinviata a causa delle difficoltà tecniche nel metterla a punto e a causa di un'azione legale intentata contro la Red Bull, sponsor del progetto, da tale Daniel Hogan, che sosteneva di aver avuto per primo l'idea originale di lanciarsi col paracadute dallo spazio nel 2004 e che la Red Bull gli aveva rubato l'idea.

Alla fine, dopo alcuni lanci di prova, l'austriaco si era lanciato il 14 ottobre 2012 dai cieli del New Mexico a quota 38.969,4 m etri superando la velocità del suono e arrivando alla velocità massima di 1357,64 km/h ovvero Mach 1,24 e battendo tre record: l'altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, l'altezza maggiore di un lancio da pallone aerostatico e la velocità massima raggiunta da un uomo in caduta libera.

Un altro record di diverso tipo, ma che dà il senso della

popolarità di Baumgartner, era stato quello del maggior share della televisione austriaca (59 per cento, con più di 3 milioni di spettatori) e di YouTube, con più di 8 milioni di spettatori collegati a seguire l'evento in diretta.