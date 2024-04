L'Inter è stata favorita dagli arbitri? Ripercorriamo tutti i casi incriminati

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto il suo ventisimo scudetto con ampio merito, dominando il campionato in lungo e in largo, vincendo tutti o quasi gli scontri diretti e mostrando un gioco travolgente, fatto di schemi e di grande giocate corali. Merito del tecnico piacentino che è riuscito a creare un gruppo coeso a cui è riuscito a conferire il suo credo, le sue idee di gioco e la sua tranquillità. Una sola partita persa, a fine settembre in casa contro il Sassuolo, miglior attacco e miglior difesa per distacco, miglior differenza reti, 27 vittorie in 33 giornate: questo lo score dell'Inter tricolore della seconda stella. L'Inter dunque ha trionfato con merito ma c'è chi ha insinuato che i nerazzurri abbiano ricevuto diversi aiuti dagli arbitri. 13 i rigori assegnati all'Inter, 4 quelli contro la squadra di Simone Inzaghi. Alcuni di questi penalty e altri episodi sono finiti sotto la lente di ingrandimento e, nell'epoca dei social network, come spesso capita tutto è stato ingigantito.

Ecco gli episodi incriminati

Inter-Frosinone (12/11/2023)

L'Inter vince 2-0 con la rete che sblocca la partita che nasce da un fallo in area di rigore su Thuram, ritenuto da molti inesistente. L'attaccante francese viene toccato ma la sua caduta in area di rigore avviene qualche istante dopo il tocco del difensore.

Inter-Udinese (09/12/2023)

I nerazzurri vincono la partita per 4-0 ma il rigore che sblocca la partita per un fallo su Lautaro Martinez è stato ritenuto da molti "generoso". Perez appoggia la mano sulla schiena del capitano dell'Inter che si lascia cadere: per l'arbitro è rigore e la decisione è confermata anche dopo aver rivisto le immagini al Var.

Genoa-Inter (29/12/2023)

La partita termina sul punteggio di 1-1 ma la rete dell'1-0 di Marko Arnautovic nasce da una spinta netta di Bisseck su Strootman. L'Inter segna, l'arbitro convalida e il Var conferma la decisione del direttore di gara.

Inter-Verona (06/01/2024)

L'episodio più eclatante della stagione è quello in Inter-Verona dello scorso 6 gennaio, valevole per l'ultima giornata del girone d'andata. I nerazzurri vincono la partita per 2-1 al minuto 95' con gol di Davide Frattesi, ma proprio questa marcatura è finita sotto la lente di ingrandimento per un presunto fallo di Alessandro Bastoni su Duda circa 20'' prima della rete della vittoria. L'Inter segna e il Var convalida la rete non richiamando al Var l'arbitro, che molto probabilmente avrebbe fatto una scela diversa. C'è però da sottolineare che il Verona ha avuto un'enorme chance al minuto 101' per poterla pareggiare, con Henry che ha stampato sul palo il rigore concesso per fallo di Darmian su Magnani. Lo stesso Magnani, però, protagonista nella rete del pareggio dell'1-1 del Verona con un anticipo rude e falloso su Marko Arnautovic non ravvisato dal direttore di gara, con il Var che nemmeno in questa circostanza ha ritenuto di intervenire.

Napoli-Inter (22/01/2024)

I nerazzurri passano per 3-0 sul campo del Napoli di Mazzarri. A far discutere è stato l'intervento di Francesco Acerbi su Victor Osimhen sul risultato di 1-0 per l'Inter. Il difensore nerazzurro nel tentativo di anticipare il nigeriano gli pesta il piede, il classico "step on foot", ma per l'arbitro Massa e per il Var è tutto regolare. L'azione prosegue con Kvaratskhelia che sfiora il pareggio e subito dopo i giocatori azzurri chiedono spiegazioni all'arbitro che resta sulla sua posizione. Pochi istanti dopo Barella siglerà il 2-0 blinda risultato. Non solo, però, perché anche la rete dell'1-0 è secondo molti viziata da un fallo di Lautaro Martinez a centrocampo su Stanislas Lobotka. Per il direttore di gara e Var niente da segnalare con Calhanoglu, che segnerà poi la rete bellissima dell'1-0

Inter-Genoa (04/03/2024)

I nerazzurri passano per 2-1 contro il Grifone ma in questo caso a finire sotto la lente d'ingrandimento è il rigore concesso all'Inter per fallo di Freundup su Barella. Dalle immagini si vede il centrocampista dell'Inter andare al tiro di esterno con il calciatore genoano che, in scivolata, tocca il pallone e poi travolge il giocatore dell'Inter. Per l'arbitro è rigore e il Var non interviene.

Inter-Empoli (01/04/2024)

L'Inter la sblocca subito e la partita finisce 2-0 per i nerazzurri. La rete del vantaggio, però, pare essere viziata anche se non c'è la certezza da una posizione di leggero fuorigioco di Marcus Thuram.



Questi sono gli episodi più eclatanti a "beneficio" dell'Inter, che hanno suscitato moltissime polemiche durante la stagione. C'è da dire, però, che anche i nerazzurri hanno subito alcuni torti arbitrali. Vediamo quali.

Gli episodi contro l'Inter

Salernitana-Inter (30/09/2023)

Finisce 0-4 in favore dell'Inter, con poker di Lautaro Martinez entrato nel secondo tempo. Sullo 0-0 manca un rigore all'Inter per netta spinta di Gyomber su Thuram.

Inter-Roma (29/10/2023)

1-0 per l'Inter il risultato finale: manca l'espulsione di Paredes per doppia ammonizione.

Atalanta-Inter (04/11/2023)

I nerazzurri vincono per 2-1 sul campo della Dea ma il gol dell'1-2 siglato da Scamacca è viziato da un fallo di Lookman su Dimarco, che nel tentativo di recuperare palla butta per terra l'esterno nerazzurro.

Inter-Verona (06/01/2024)

Da segnalare l'intervento falloso di Magnani su Arnautovic; da quella palla rubata e da quella ripartenza nasce poi il gol dell'1-1 di Henry.

Fiorentina-Inter (28/01/2024)

Rigore concesso alla Fiorentina per un presunto fallo di Sommer su Nzola. Il portiere nerazzurro esce con il pugno e colpisce prima il pallone e poi la testa dell'attaccante viola che si stava avventando in ritardo sulla sfera. Rigore per la Fiorentina con Nico Gonzalez che si fa parare il tiro da Sommer. La sfida finisce 0-1 per i nerazzurri.

Inter-Napoli (17/03/2024)

Il calcio d'angolo a favore del Napoli da cui poi nasce la rete del pareggio di Juan Jesus all'81' sembra non esserci.

Inter-Cagliari (14/04/2024)

Viola sigla il gol del definitivo 2-2 ma l'azione è viziata da un fallo di braccio di Lapadula, involontario, che accomoda però la sfera sui piedi del suo compagno di squadra che fredda Sommer.



Tirando le somme

Tenuto conto di tutto l'andamento della stagione si può affermare con certezza che qualche episodio arbitrale favorevole per i nerazzurri c'è stato. Ma come avviene ogni anno per tutte le squadre, salvo casi clamorosi, alla fine "torti" e "favori" si compensano. Anche l'Inter ha subito delle decisioni al limite o errate, poi cancellate dalle vittorie (tranne nei match contro Napoli e Cagliari dell'ultimo periodo che sono costati 4 punti ai nerazzurri). Bisogna ricordare che, come sempre, chi vince non è mai simpatico: è accaduto alla Juventus, al Milan e ora tocca all'Inter.

Bisognerebbe sforzarsi di essere obiettivi, almeno un po', perché aver coniato addirittura il termine "Marotta League", per sottolineare le presunte "ruberie" dell'Inter, oltre che offensivo non rispecchia quanto avvenuto in questo campionato, dominato con le idee e con il gioco dalla squadra di Inzaghi.