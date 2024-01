Inter e Juve da record: zero rossi ricevuti

Quando Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e B, fa riferimento al fatto che «ci sarebbero dovute essere più espulsioni» è inevitabile pensare a quelle squadre che non ne hanno ancora subita nessuna. E nel massimo campionato ne spiccano due, le maggiori candidate ad oggi alla vittoria dello scudetto e cioè Intere Juventus.

Zero cartellini rossi per loro anche se in quanto ad ammonizioni i bianconeri sono comunque in netto vantaggio rispetto ai rivali nerazzurri, 50 contro 24. Il tutto nonostante la classifica dei falli dica che l'Inter ne commette 11,2 a partita mentre la Juventus pochi di più, 12,4.

Anche la Fiorentina, l'Empoli e il Torino comunque sono ferme a quota zero cartellini rossi: per i granata prosegue il periodo positivo visto che già nel passato campionato nessun loro giocatore era stato cacciato a gara in corso. In quello ancora precedente, vinto dal Milan, era stata l'Inter, di nuovo, a chiudere «illibata». Due campionati fa il totale degli espulsi era stato di 90 mentre già nel 2022-23 il nu 3 mero era sceso a 68. In questo campionato invece dopo il girone d'andata siamo a quota 37: raddoppiando semplice mente tale cifra si arriverebbe a un 74 superiore all'ultima Serie A. Come squadre nello specifico in cima alla graduatoria «dei cattivi» c'è il Milan, che si è visto espellere già cinque giocatori dopo 19 giornate: Tomori, Maignan, Thiaw, Giroud e Calabria. Segue a una lunghezza il Napoli che con il rosso rimediato da Mazzocchi nell'ultima giornata si è issato al secondo posto con 4 espulsioni. Tuttavia in Italia è dal 2020-21, dal campionato vinto dall'Inter con Conte in panchina, che non si verifica il caso di almeno una espulsione per ogni squadra.

Nei maggiori campionati europei la situazione è variegata. Chi lotta per il titolo è facile che chiuda sempre senza espulsi: ad esempio il Girona in Spagna oppure il Bayer Leverkusen in Germania (dove però si disputano meno partite). In Inghilterra invece il Liverpool è in vetta pur avendo avuto ben 4 espulsi, mentre al Paris Saint-Germain solito padrone della Ligue 1 è toccato solo una volta terminare una partita in 10. Il record al momento spetta al Getafe nella Liga con ben 18 cartellini rossi, roba davvero da saloon, quasi uno a gara. Però quella è una strategia da parte dell'allenatore Bordalas.