Inter, grave lutto per Javier Zanetti

È morto Rodolfo Ignacio Zanetti, padre di Javier, vicepresidente dell'Inter. Con una nota, il club ha diffuso la notizia, esprimendo tutta la propria vicinanza a Zanetti: "L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà".

Le origini italiane

Il padre di Rodolfo, Paolo Zanetti, era originario di Sacile (Pordenone). Il giorno in cui visitò Sacile, paese d’origine del bisnonno, l’ex capitano dell’Inter e della nazionale argentina sentì forte, dentro di sé, il legame che unisce il popolo italiano a quello argentino.

Quando Javier fu scartato

Qualche anno fa nel documentario su suo figlio Rodolfo raccontò un aneddoto di quando Javier, a dodici anni, fu scartato da una selezione di Santoro dell'Independiente. "Chiamò altri ragazzi e non lui, in quel momento non voleva più saperne di giocare a calcio".

Lo conferma Paula, moglie di Javier: "Non voleva più essere un peso per i genitori". Javier raccontò che la testimonianza del padre, nel docufilm che lo vedeva protagonista, era stata quella che più di tutti lo aveva emozionato.