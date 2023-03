Inter-Juve finisce in rissa: cosa è successo alla fine della partita

Il gol di Kostic regala la vittoria alla Juventus nel big match contro l'Inter, ma al triplice fischio è tensione tra le due squadre. Subito dopo il fischio dell'arbitro Chiffi, due scontri ravvicinati tra D'ambrosio e Paredes e tra Correa e Vlahovic hanno acceso la tensione, con entrambe le panchine in campo per dividere i giocatori e cercare di allentare la tensione. La decisione di Chiffi è stata quella di espellere D'ambrosio e Paredes, che già durante la partita avevano avuto qualche battibecco.

La ricostruzione

Il Derby d'Italia non si smentisce mai. Anche stavolta è stato contrassegnato da roventi polemiche arbitrali. Il fallo di mano di Rabiot, nell'azione che porta al gol della vittoria siglato da Kostic, non ravvisato dal Var dopo un lungo consulto, ha fatto infuriare i nerazzurri in campo e a fine partita. L'adrenalina negli ultimi minuti è rimasta altissima tanto da scatenare un parapiglia, che ha visto protagonisti vari giocatori con l'intervento anche delle due panchine. Le tensioni però erano già cominciate negli ultimi minuti della partita, prima di esplodere al momento del triplice fischio finale.

Protagonisti Leandro Paredes e Danilo D'ambrosio. Entrato a 7 minuti dal termine, il centrocampista argentino, ammonito a inizio recupero per perdita di tempo, si è allacciato con il difensore nerazzurro in occasione di una rimessa laterale in zona offensiva per la Juve. I toni fra il nazionale albiceleste e D'ambrosio, anch’egli ammonito, non si sono placati nonostante i vari richiami del direttore di gara per poi esplodere totalmente al momento del fischio conclusivo che ha sancito la vittoria, non senza polemiche, dei bianconeri.

I due calciatori si sono accapigliati anche con una certa irruenza tanto che, per dividerli, è stato necessario l’intervento di entrambe le panchine. Ristabilita la calma, Chiffi ha provveduto con due espulsioni per i protagonisti. A questo punto è concreto il rischio di incappare in una sanzione di più di una giornata di squalifica.

Ma non è finita qui, negli ultimi istanti della partita, i toni si sono scaldati anche fra Joaquin Correa e Dusan Vlahovic, sempre nello stesso momento e nella stessa situazione. La reazione da parte dell'attaccante serbo è stata veemente, al quale il quarto ufficiale Marinelli di Tivoli ha messo le mani addosso nel tentativo di allontanarlo. Vlahovic non ha affatto gradito e non lo ha nascosto. Un finale di partita davvero elettrico prima del rientro negli spogliatoi dei protagonisti. In fondo quando si affrontano Inter e Juve, non è mai una partita tranquilla, anche dopo il fischio finale.