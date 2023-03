Il Derby d'Italia va alla Juventus: un gol di Kostic stende l'Inter

La Juventus espugna San Siro e batte l'Inter (1-0), nella sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 41 punti, mentre l'Inter scivola al terzo posto superata dalla Lazio, vittoriosa contro la Roma. Dopo una doppia occasione per Barella, i bianconeri trovano il vantaggio al 23' del primo tempo grazie ad un diagonale di Filip Kostic, rete destinata a fare discutere per un tocco di mano di Rabiot, non ravvisato dal Var.

L'Inter accusa il colpo poi prova a reagire ma la squadra di Allegri si difende con ordine. Nella ripresa per la squadra di Inzaghi non è brillante e paga assenze e fatiche di coppa. I nerazzurri non si rendono praticamente mai pericolosi dalle parti di Szczesny. La Juve controlla senza soffrire particolarmente e porta a casa tre punti fondamentali nella scalata alla classifica. Scintille a fine partita con la doppia espulsione di D'ambrosio e Paredes. Dopo la pausa per le nazionali si ritorna in campo il 1 aprile, l'Inter sfida la Fiorentina a San Siro mentre la Juve ospita l'Hellas Verona. Dopo tre giorni le due squadre si troveranno ancora di fronte per l'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium.

La partita

Inzaghi lancia De Vrij al centro della difesa, ai suoi lati Darmian e Acerbi, davanti a Onana. A centrocampo rifiata Mkhitaryan, dentro Brozovic regista con mezzali Barella e Calhanoglu. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco. In attacco si punta sulla LuLa, parte dalla panchina Dzeko.

Nei bianconeri difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo, in porta Szczesny. Sulla destra De Sciglio preferito a Cuadrado, dall'altra parte gioca Kostic. A centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot. Davanti Sulé in appoggio a Vlahovic. In panchina Di Maria e Chiesa.

Primo tempo

La prima occasione arriva al 3' ed è per l'Inter. Conclusione dalla distanza da parte di Barella che trova lo specchio della porta ma anche le respinta da parte di Szczesny, che devia in calcio d'angolo. Al 18' altra occasione per i nerazzurri. Dialogo in area tra Lukaku e Barella, con uno scavetto del belga che libera il centrocampista in area: il tiro è potente ma centrale e Szczesny respinge di petto. Al 23' Juve in vantaggio.

Scambio tra Vlahovic e Rabiot, il francese lavora un buon pallone al limite dell'area di rigore prima di servire Kostic che riceve e lascia partire un diagonale che fredda Onana. Controllo Var per possibile tocco di mano di Rabiot, ma la rete viene convalidata. Ancora Kostic lungo la corsia mancina, mette in mezzo per Soulé che ci prova in spaccata senza però trovare lo specchio della porta di Onana. L'Inter prova a reagire ma sono tanti gli errori in costruzione della squadra di Inzaghi. Dopo cinque minuti il primo tempo si chiude con i bianconeri in vantaggio.

Secondo tempo

I nerazzurri provano a spingere subito. Dimarco prova a mettere il pallone in mezzo in area di rigore, trova la deviazione di De Sciglio che diventa un assist per Brozovic che però calcia malissimo da una buona posizione. Al 53' evidente indecisione di Dumfries che di fatto regala il pallone a Kostic fallendo un intervento: Darmian evita il peggio deviando il successivo passaggio in calcio d'angolo, in scivolata. Al 60' ancora Juve. Ci prova Locatelli dalla distanza senza angolare molto, con Onana che para con una piccola indecisione.

Al 73' tentativo dal limite dell'area di rigore da parte di Chiesa, la sua conclusione termina direttamente sul fondo. Al 76' Lautaro apre a destra per Dumfries, l'olandese prova a spedire in mezzo dove è pronto Lukaku a colpire ma arriva l'ottima copertura da parte di Gatti che salva. Inzaghi si gioca tutte le carte a disposizione e manda in campo Dzeko e Correa al posto di Lukaku e Darmian. All'86' azione insistita dell'Inter dopo un batti e ribatti in area di rigore, poi arriva al limite Mkhitaryan che scaglia il destro senza però trovare lo specchio della porta. Non succede più nulla, è festa Juve a San Siro.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian (80' Correa), De Vrij, Acerbi; Dumfries (83' Bellanova), Barella (63' Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (63' D'ambrosio); Lukaku (80' Dzeko), Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Zanotti, Fontanarosa, Asllani, Carboni, Gagliardini. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (75' Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé (66' Chiesa) (84' Paredes), Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Paredes, Sekulov, Barrenechea, Di Maria, Iling Junior. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: 23' Kostic (J)

Ammoniti: Barella (I), Gatti (J), Rabiot (J), Danilo (J), Brozovic (I)

Espulsi: D'ambrosio (I), Paredes (J)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)