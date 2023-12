Inter-Lecce: ecco dove vederla e chi giocherà

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna di Thiago Motta, proverà subito a rialzare la testa in campionato contro il Lecce di Roberto D'Aversa. I nerazzurri hanno la ghiotta chance di allungare sul Milan di Pioli fermato sul 2-2 dalla Salernitana di Pippo Inzaghi ma per farlo dovranno avere la meglio dei salentini che stanno disputando un'ottima prima parte di stagione. L'Inter non potrà però contare sul suo capitano Lautaro Martinez che tornerà nel 2024 dopo l'affaticamento muscolare subito nella sfida contro i felsinei ma anche di Federico Dimarco, vittima di un risentimento muscolare proprio come l'argentino e che ha chiuso anzitempo il suo 2023.

Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Marko Arnautovic, che dovrà finalmente dimostrare di essere decisivo, e Marcus Thuram con Alexis Sanchez che scalpita in panchina e che è tornato a disposizione dopo due partite saltate. In difesa dovrebbe essere confermato Bisseck ma attenzione anche al possibile rientro di Pavard con Acerbi e Bastoni a completare il terzetto difensivo davanti a Sommer. A metà campo i soliti tre con Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con a destra Darmian e a sinistra Carlos Augusto.

L'Inter vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo e per il Lecce non sarà un match facile visto che i salentini hanno perso ben 26 volte in 34 precedenti contro i nerazzurri subendo anche 79 reti. I salentini, invece, potranno contare sulla formazione tipo con Falcone tra i pali, difesa a quattro con Gendrey-Gallo esterni, Baschirotto-Pongracic coppia centrale. In mezzo al campo Gonzalez-Bling-Ramadani con i due funamboli Strefezza-Banda in appoggio alla punta che sarà Piccoli.

Il tecnico del Lecce D'Aversa sarà squalificato e ha presentato così il match contro l'Inter: "Troveremo una squadra forte che non vuole più commettere errori. Da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a fare risultato pur sapendo che è una partita proibitiva. Nonostante la vittoria non arrivasse da tempo la nostra squadra è sempre stata audace. Essere tornato alla vittoria ti dà entusiasmo e conferme sulle certezze. L'importante è la compattezza di squadra, a prescindere dall'aggressione o l'attesa. La comune costante è vincere il duello personale. Mi dispiace per la squalifica soprattutto perché non sarò a bordocampo con i miei ragazzi. Nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto coi ragazzi. Sulle cinque ammonizioni, almeno due sono state gratuite col quarto uomo che vuole fare il protagonista anziché pensare alle cose serie".

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Inter-Lecce sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match sarà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda.