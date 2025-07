Dalle conversazioni tra i personaggi dell'inchiesta sull'urbanistica milanese, si legge che l'architetto Stefano Boeri protesta dopo l'ennesima bocciatura del progetto della Torre Botanica: «Ci bocciate tutto..ormai siete di Potere al Popolo. Siete come la Juve».

C'è una spiegazione a questo infantile sfogo di passione pallonara. L'archistar Boeri Stefano fa parte del gruppo «Internati», là dove l'aggettivo non riguarda manicomi e nemmeno i nostri soldati catturati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, trattasi invece della corte di tifosi nerazzurri, dunque «Internati», che, sempre stando alla chat dell'architetto con il sindaco Sala, dopo una partita di calcetto, si sarebbero radunati sulla terrazza privata all'interno della Triennale, per un pranzo al tavolo di un ristorante stellato: «...Avrei terrazza Triennale solo per internati, direi che apriamo Terrazza (solo per noi) dalle 13. Dimmi chi invitare, vale la pena».

Al

sindaco non garbava il pranzo, tra gli argomenti il piano dello stadio di San Siro, insomma il calcio, il tifo per l'Inter, varie ed eventuali. Il nome del ristorante? Innocenti evasioni. Guarda, a volte, certe combinazioni.