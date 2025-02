A Istanbul si gioca il derby Galatasaray-Fenerbahce, occhi puntati sull'arbitro

Ascolta ora 00:00 00:00

Proposta decente ma molto, molto decente. Si gioca oggi alle 18, al Rams Park di Istanbul il derby Galatasaray-Fenerbahce. Sei punti punti dividono le due squadre in testa alla Turkish Super League,la squadra di Josè Mourinho cerca di ridurre il distacco dagli avversari i “Cimbom” di Okan Buruk. Ma tutto questo è marginale rispetto alla vera notizia: ad arbitrare la partita è stato chiamato uno straniero, è lo sloveno Vincic che ha già diretto altre sfide calde, Olympiakos-Panathinaikos in Grecia e Zamalek-Al Ahly nel campionato egiziano, oltre ad altre sfide delicate a Dubai e Gedda.



Il clima del calcio turco è ai limiti delle regole, due settimane fa il presidente dell’Adana Demirspor impose ai propri giocatori di abbandonare il terreno di gioco nella partita contro il Galatasaray dopo un episodio legato ad un calcio di rigore “inventato”. Mourinho aveva commentato la vicenda con un X: "Scandalo, scandalo, scandalo", secondo il portoghese, il Galatasaray sarebbe avvantaggiato dagli arbitri e il Fenerbahce invece si troverebbe penalizzato di otto, nove punti in classifica:“nella mia carriera non avevo mai visto nulla di simile”.



La designazione di Vincic, suggerita dalla federcalcio turca, può creare un precedente importante e portare ad una svolta, almeno è il mio augurio, storica: la turnazione degli arbitri internazionali nei campionati europei aumenterebbe la concorrenza, migliorerebbe la preparazione e toglierebbe pressione e letture ambigue su certe designazioni.

Quello degli arbitri è l’unico settore, nel mondo del calcio, che non si presta alla libera circolazione se non in coincidenza delle competizioni Uefa e Fifa. Ma il senso di potere, il desiderio di proteggere la propria casta e così di gestire il gruppo, allontana questa ipotesi suggestiva.