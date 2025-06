Italia, salta anche Pioli. Chi rimane in corsa come nuovo ct

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia? La risposta è diventata un rebus sempre più difficile da risolvere, e il nome di chi prenderà il posto Luciano Spalletti resta ancora un'incognita. Prima di stamattina, tutto sembrava già pronto per l'investitura di Claudio Ranieri, che avrebbe dovuto ricoprire il doppio incarico di ct e consulente della Roma. Il no dell'allenatore romano, arrivato dopo qualche ora riflessione, ha però fatto naufragare questa ipotesi, facendo saltare i piani del presidente Gravina. Niente da fare anche per il secondo nome, ovvero Stefano Pioli. L'ex campione d'Italia col Milan, al momento sotto contratto con l'Al Nassr, è nel mirino pure della Fiorentina. A quanto pare i dialoghi col club viola sono piuttosto avanzati e a meno di sorprese clamorose tornerà a Firenze dopo sei anni.

Resterebbe anche Roberto Mancini, ma i rapporti con Gravina non sono certo idilliaci dopo il suo addio burrascoso alla Nazionale. Il ct di Euro 2020 si è praticamente auto-candidato nei giorni scorsi. Ha fatto mea culpa per aver lasciato la Nazionale, dichiarando che se avesse potuto tornare indietro, avrebbe continuato a guidare gli Azzurri. La scelta di Mancini sarebbe graditissima a tutti, dall'ambiente federale ai calciatori, tranne però che a Gravina. Un ostacolo non da poco. A questo punto, è arrivato il tempo delle riflessioni e in Figc si sono dati 48 ore per scegliere il nome del dopo Spalletti. Le caratteristiche sono ormai chiare: serve un allenatore di buonsenso, che non sia un'integralista. Un cosiddetto normalizzatore. Difficile però trovare un nome credibile, visto che Ancelotti e Allegri sono impegnati.

A questo punto restano in lizza alcuni eroi del Mondiale 2006. Il primo nome è quello di Daniele De Rossi, rimasto senza panchina dopo la separazione a inizio dell'ultima stagione con la Roma. Conosce bene la Nazionale, perché ha lavorato nello staff di Mancini durante il vittorioso Euro 2021.

Viva anche l'ipotesi di Fabio Cannavaro. Reduce dalla breve esperienza alla Dinamo Zagabria, l'ex difensore è legatissimo alla maglia azzurra e fu lui a sollevare la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006. Diventare ct per lui sarebbe un sogno che si avvera.

Infine l'ultima pista porta al nome di Rino Gattuso, il profilo più esperto avendo allenato in

questi anni panchine importanti come quelle di Napoli e Milan. Di sicuro sarebbe la scelta migliore per provare a dare una sterzata e ridare grinta e senso di appartenza, ad un gruppo che sembra ormai smarrito la bussola.