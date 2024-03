Italia-Venezuela,1-1: botta e risposta Retegui-Machis | DIRETTA

Il cammino di avvicinamento ad Euro 2024 della nuova Italia di Spalletti inizia dal Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, dove gli Azzurri incontreranno il Venezuela. Vediamo quali saranno le risposte della formazione sperimentale scelta dall’ex tecnico del Napoli. Seguite con noi la diretta testuale di Italia-Venezuela.

Le scelte di Spalletti

Viste le tante cose da mettere a punto in vista dell’Europeo in Germania, Luciano Spalletti utilizza l’impegno con il Venezuela per mettere in campo una formazione del tutto sperimentale. Retegui parte dal primo minuto come unica punta, alle sue spalle l’inedita coppia Frattesi-Chiesa. Centrocampo altrettanto insolito, con Bonaventura che torna in nazionale a fianco di Locatelli. Altre novità l’impiego di Udogie sulla sinistra ed il debutto di Buongiorno in difesa.

La diretta della ripresa

52' – Un po’ di nervosismo in campo quando Donnarumma e Rondon si beccano: non male, però, il piglio degli Azzurri, più vogliosi di chiudere la partita.

48’ – Italia piuttosto fluida in campo, con la difesa che talvolta sembra tornare a quattro, come per confermare il sostanziale fallimento dell’esperimento di Spalletti.

46’ – Sostituzione immediata per Spalletti: fuori il deludente Jack Bonaventura, spazio all’interista Nicolò Barella.

La diretta del primo tempo

45+1’ FINE PRIMO TEMPO

42' - GOL MACHIS!! Disastro della difesa azzurra, con uno svarione di Bonaventura che mette il laterale venezuelano libero di depositare il pallone nella porta lasciata vuota da Donnarumma.

40’ – GOL RETEGUI!! - Errore clamoroso della difesa della Vinotinto, con Roma che rinvia malissimo. Il pallone viene intercettato e fornito al liberissimo avanti genoano, che non sbaglia!

36’ – Fase non entusiasmante dell’incontro con molte battaglie a centrocampo e zero occasioni per l’undici di Spalletti, che appare un po’ imballato.

31’ – Il Venezuela conferma di essere una squadra ben preparata dal punto di vista fisico e tattico: gli scambi continui sulle fasce mettono in crisi Di Lorenzo, in un certo imbarazzo.

26’ – Attacco per vie centrali dell’Italia e sul colpo di testa di Retegui scattano le proteste per un tocco di mano del difensore venezuelano. Vista l’assenza del Var, resteremo col dubbio.

20’ – Erroraccio di Rondon, che per arriva in ritardo di un niente a Donnarumma battuto sull’ennesimo contropiede micidiale.

18' – Il Venezuela trova ampi spazi sulla destra con Aramburu: buono il suo cross per l’accorrente Rondon ma Buongiorno capisce tutto e lo anticipa.

14’ – Primo tiro verso la porta degli Azzurri: ci prova dalla distanza Chiesa ma il suo tiro a giro finisce fuori di pochissimo.

11’ – Pressione sistematica a tutto campo dell’Italia e Venezuela in netto imbarazzo, quasi tutto dietro la linea del pallone. La difesa dell’undici di Batista si conferma un osso duro.

9’ – L’Italia si scuote dopo il grande spavento e mette pressione all’attenta difesa del Venezuela. Nonostante la buona intensità degli Azzurri, non si va oltre ad una serie di innocui calci d’angolo.

3’ – PARATA DONNARUMMA!! Esecuzione rivedibile da parte dell’attaccante della Vinotinto. Il portiere del Psg intuisce la direzione e devia facilmente un tiro pure debole. Il tap-in finisce sopra la traversa.

2’ – RIGORE VENEZUELA!! Ingenuità clamorosa di Buongiorno che stende in piena area Rondon. Sul dischetto si presenta proprio l’attaccante.

1’ – SI PARTE

Il tabellino

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura (46' Barella), Udogie; Chiesa, Frattesi; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti

VENEZUELA (3-4-3): Rafa Romo; Ferraresi, Osorio, Angel; Aramburu, Casseres, Martinez, Navarro; Savarino, Rondon, Machis. Allenatore: Fernando Batista

Marcatori: 40' Retegui (I), 42' Machis (V)

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Rubiel Vasquez (Stati Uniti)