Jashari finisce il tormentone. Lookman continua la telenovela

Tormentone finito: da oggi nasce il Milan alla svizzera grazie al doppio colpo elvetico chiuso dalla società rossonera. Ieri sera, infatti, è sbarcato a Milano dopo quasi due mesi di negoziazioni il centrocampista Ardon Jashari, che stamattina sosterrà le visite mediche. Dopodiché nel pomeriggio il centrocampista firmerà il contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione col Diavolo, che l'ha prelevato dal Bruges per 38 milioni (bonus compresi). Decisiva la ferra volontà del classe 2002 che, pur di approdare al Milan, ha declinato le avance di numerosi club: sono stati respinti, infatti, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Neom, Monaco, West Ham, Aston Villa e Nottingham Forest. E non finisce qui: nelle prossime ore 48 ore la formazione rossonera completerà l'arrivo del terzino destro svizzero Zachary Athekame, che lascerà lo Young Boys per approdare a Milano per 9 milioni (bonus inclusi). Ultimi dettagli da sistemare con gli svizzeri, che chiedono pure una percentuale sulla rivendita; mentre il classe 2004 firmerà un quadriennale con opzione.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove è andata in onda una nuova puntata della telenovela riguardante il futuro di Ademola Lookman, che anche ieri non si è presentato a Zingonia per la seduta personalizzata in programma con l'Atalanta. Un atteggiamento che l'attaccante è disposto a prolungare per tutta la settimana. Della serie: avanti a oltranza finché non sarà ceduto. Il braccio di ferro continua, in attesa del rilancio dell'Inter intorno ai 50 milioni per sbloccare l'affare. Servirà qualche giorno ma la sensazione è che si andrà a dama.

Molto attiva sul fronte uscite la Vecchia Signora, che punta a incamerare dalle cessioni il tesoretto utile a finanziare il ritorno di Kolo Muani in bianconero dal PSG. Bagagli già fatti da Timothy Weah, che oggi sosterrà le visite mediche col Marsiglia prima di firmare il contratto fino al 2030 (stipendio da 2,5 milioni annui). Nelle casse della Juve entreranno, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto, 18 milioni (bonus compresi) più il 10% sulla futura vendita. E non finisce qui: Fabio Miretti può andare al Napoli. Accordo trovato tra il centrocampista e il club azzurro per un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione. Balla ancora qualcosa tra l'offerta dei Campioni d'Italia (intorno ai 12 milioni) e la richiesta juventina (almeno 15). Lavori in corso. Gli stessi che stanno caratterizzando i dialoghi tra Nottingham Forest e Douglas Luiz, che può tornare in Premier League. Un affare da 35-40 milioni di euro che può essere definito in prestito con obbligo di riscatto. La prima scelta per rimpiazzarlo rimane il danese Morten Hjulmand, anche se lo Sporting per ora spara alto.

Infine il Napoli insiste per il laterale

sinistro Gutierrez (può arrivare dal Girona per 50 milioni) e sta valutando l'offerta dell'Atletico Madrid per Raspadori (intorno ai 25 milioni); mentre il Cholito Simeone nelle prossime ore volerà al Torino per 8 milioni.