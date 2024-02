Spiava gli allenamenti della Roma, sorpreso dalla polizia collaboratore di Juric

Il match analyst del Torino, Michele Orecchio, è stato sorpreso dalla polizia di Spinaceto mentre spiava la rifinitura della formazione capitolina agli ordini di Daniele De Rossi. L’episodio, alquanto singolare, è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, durante la seduta di allenamento del pomeriggio. Il trentaquattrenne collaboratore di Ivan Juric è stato fermato durante un normale controllo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini” ed è stato subito allontanato.

Orecchio era già balzato alle cronache per il medesimo episodio: durante lo scorso aprile il match analyst fu sorpreso a Trigoria mentre spiava, con l’ausilio di un drone, l’allenamento guidato da José Mourinho. La gara, poi disputata lo scorso 8 aprile 2023, finì 1-0 per la Roma grazie al gol di Dybala su calcio di rigore. In quel caso, però, non furono le forze dell’ordine a scoprirlo, bensì Nuno Santos, assistente del tecnico portoghese che, dopo essere venuto a conoscenza del fatto, decise di sospendere l’allenamento.

Domenica, invece, l’epilogo è stato differente: De Rossi e il suo staff, completamente ignari dell’attività di Orecchio, hanno normalmente completato la rifinitura in vista del match valido per la 26ª giornata di Serie A. Il match analyst del club granata, che ha il compito di scrivere il report per preparare al meglio le sfide contro le avversarie, è stato allontanato dalla polizia ma non ha ricevuto alcuna sanzione disciplinare.

Il match di questo pomeriggio si preannuncia, infatti, di particolare importanza: i giallorossi, in caso di vittoria, possono accorciare sul quinto posto occupato dall’Atalanta e fare pressione al Bologna, attualmente al quarto posto; per il Torino, distante cinque lunghezze in classifica proprio dalla Roma, c’è invece la possibilità di superare il Napoli e la Fiorentina, impegnata, sempre questa sera, nella sfida contro la Lazio. La posta in palio è dunque alta e lo si intuisce dal fatto che Juric si sia affidato al suo “007” di fiducia per cercare di portarla a casa.