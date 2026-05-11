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Juve, per la mediana ha speso come il PSG

Chi più spende meno spande? Non alla Juve

Juve, per la mediana ha speso come il PSG
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Chivu dice che giocherà col '5-5-5' e diventa Oronzo Canà, che guardava a Liedholm. L'interista sulle battute 'guarda' a Mou, che però lo sfotte e gli dà del fortunato.

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Sinner dice che «sa fare la carbonara» e quelli di Amatrice se la prendono e lo invitano per insegnargli a fare l'amatriciana. Ma deve giocare a tennis o fare MasterChef?!

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Fox sport dà 50.000 dollari per guardare le 104 partite del Mondiale in una box a New York. Bella cifra per un mese di lavoro. Ma dopo Congo-Uzbekistan i soldi serviranno anche per uno psicologo.

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Chi più spende meno spande? Non alla Juve. Per Locatelli, Koopmeiners (foto) e Douglas Luiz ha pagato 17 milioni in più dei titolari in mediana del PSG.

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I Big del Tennis si godono Roma, Sonego sui social sotto una foto di Musetti: «Non penso che la visita ai musei vaticani sia adatta a te».

@duppli

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