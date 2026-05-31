Parigi, dopo la vittoria della Champions la festa dilaga nel caos

Notte di caos a Parigi, dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG. Sono state fermate almeno 416 persone dopo gli scontri tra tifosi e polizia, di cui 283 nella regione di Parigi. Sette agenti sono rimasti feriti. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha parlato di eccessi "assolutamente inaccettabili". Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, vicino allo stadio Parco dei Principi, dove era stato allestito un maxi schermo per permettere ai tifosi di seguire la partita. Sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Subito dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG sugli Champs-Elysées e in altre zone della capitale francese si sono riversate almeno duecentomila persone. La maggior parte solo per fare festa e condividere la propria gioia. Ma, come spesso accade, c'è sempre una frangia di tifosi (ma forse non si possono neanche definire tali) che coglie ogni minima occasione per dare sfogo alla propria bestialità. Molti negozi si erano preparati cercando di proteggere alla meglio le vetrine. Diverse auto parcheggiate, scooter e biciclette sono state date alle fiamme. Vetrine distrutte. Caos e violenza senza senso.

Imponente era stato lo

schieramento di forze dell'ordine, con 22mila agenti schierati in tutta la Francia, di cui circa 8mila solo a Parigi. Raduni, feste e purtroppo anche disordini anche in altre città francesi: Bordeaux, Montpellier e Grenoble.