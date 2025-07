Juventus, venerdì le visite mediche per David, ecco le cifre

Juventus: colpo Jonathan David definito, ecco le visite mediche

La Juve ha definito l’ingaggio di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, svincolato dopo l’esperienza al Lille. È stato raggiunto un accordo quinquennale fino al 2030, con stipendio di circa 6 milioni di euro netti a stagione più fino a 2 milioni di bonus annui. Le visite mediche sono previste per venerdì 4 luglio, poi arriverà la firma definitiva. È il colpo di punta di Comolli, pensato per affiancare o sostituire un centravanti – con Vlahovic sempre più sul mercato – e rinfrescare il reparto offensivo.

Bologna: Immobile e Bernardeschi ormai vicini

Il Bologna accelera su più fronti e si prepara a un’estate di grandi ritorni. È praticamente fatta per l'arrivo in rossoblu di Ciro Immobile, che si legherà con un contratto biennale (1+1 opzione). In parallelo, Federico Bernardeschi – svincolato dal Toronto FC – è vicino alla firma, con contatti intensi in corso. Due acquisti che sottolineano la strategia felsinea di puntare su giocatori di esperienza, pronti a incidere subito.

Atalanta: ufficiale l’arrivo di Sulemana

L'Atalanta annuncia l'ufficialità dell'arrivo di Kamaldeen Sulemana dal Southampton. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con il ghanese pronto a rinforzare la corsia esterna offensiva della Dea. L'acquisto segue il classico modello Atalanta di scommesse internazionali, mirate a dare personalità e velocità alla squadra di Juric.

Cremonese: Davide Nicola guida il nuovo progetto

Cambio alla guida tecnica in casa Cremonese: Davide Nicola è il nuovo allenatore, il suo contratto copre le stagioni fino al 2027. L’ex tecnico di Cagliari e Torino raccoglie l’eredità di Stroppa e avvia il proprio progetto per l’implementazione della squadra in vista del prossimo campionato, con l'obiettivo salvezza.

Como: arrivano Addai e Rodriguez

Anche il Como non resta fermo: il giovane Jayden Addai, classe 2005, si trasferisce all’ombra del Lago di Como dall’AZ Alkmaar con un investimento di circa 14 milioni di euro, a titolo

definitivo. Completa l’opera l’ufficialità di Jesus Rodriguez, centrocampista ex Real Betis che ha firmato un lungo contratto fino al 2030. La società punta così su talenti in prospettiva e costruisce un futuro ambizioso.