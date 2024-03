Juventus-Atalanta 2-2 – Doppietta Koopmeiners - DIRETTA

La sfida tra la Vecchia Signora e la Dea ha il sapore dell’ultima spiaggia per entrambe le squadre. Se l’undici di Allegri è costretto alla vittoria per rispondere alle vittorie di misura delle milanesi su Bologna ed Empoli, la banda del Gasp inizia a vedere sfuggire il treno per l’Europa che conta, considerato lo stato di forma della Roma e dei ragazzi di Thiago Motta. All’andata era finita con uno 0-0 senza molte emozioni: la speranza dei tanti tifosi bianconeri presenti all’Allianz Stadium è che stavolta le cose vadano in maniera molto diversa.

Le scelte dei tecnici

Tra infortuni e squalifiche, Allegri è costretto a rivedere parecchio la sua formazione tipo, facendo a meno sia del suo fedelissimo Rabiot che del giovane Alcaraz. Notizia positiva il ritorno a pieno servizio di McKennie sulla mediana e dell’affidabile Danilo in difesa fin dal primo minuto. Sulle fasce Kostic partirà dalla panchina, con Cambiaso ed Iling-Junior a partire da titolari. Scelta obbligata in avanti, con Chiesa a fare coppia con Milik al posto dello squalificato Vlahovic.

Nonostante la buona prova messa con lo Sporting Lisbona, il momento dell’Atalanta non è certo ideale e Gasperini opera diversi cambi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Con la squalifica di Holm, sulla destra torna Zappacosta mentre in attacco la scelta è tecnica: invece del rapido Lookman, a fare coppia con De Ketelaere sarà Scamacca, con Miranchuk pronto a subentrare. Kolasinac, non al massimo, lascia il posto a Hien mentre sulla mediana torna titolare Pasalic.

La diretta

87’ – Ultimi cambi per un finale sempre apertissimo: Yildiz in campo al posto di uno stanco McKennie mentre Gasperini prova la carta Miranchuk per De Ketelaere e Bakker per Ruggeri.

81’ – Con la partita inchiodata sul pareggio, serie di cambi da parte di Allegri, che getta nella mischia anche Alex Sandro e Timothy Weah.

74’ – GOL KOOPMEINERS!! L’Atalanta trova il modo di pareggiare proprio quando sembrava pronta a gettare la spugna. Djimsiti lancia l’olandese sulla sinistra, sinistro secco sul quale Szczesny non è impeccabile. Partita emozionantissima!

70’ – GOL MILIK!! La Juventus ha il merito di approfittare dello sbandamento della Dea e trova non senza un po’ di fortuna il vantaggio. Movimento sulla sinistra che fa arrivare un pallone a Milik al limite dell’area: il polacco tira dritto per dritto e Carnesecchi non trattiene: 2-1 Juventus!

65’ – GOL CAMBIASO!! Azione corale della Juventus con Chiesa che prima recupera un pallone a centrocampo, poi combina con McKennie che s’inventa un bell’assist per l’accorrente Cambiaso, che impallina Carnesecchi. Juventus 1 Atalanta 1

56’ – Cambio Atalanta: fuori Scamacca, spazio a Lookman.

55’ – Partita decisamente più godibile: prima è Szczesny a negare il gol a Scamacca, poi Chiesa si fa largo sulla sinistra e mette un bel passaggio per Miretti, che non riesce a tirare.

53’ – L’Atalanta prova ad uscire dall’assedio: De Ketelaere fornisce a Scamacca un discreto pallone: tiro di prima intenzione dell’attaccante azzurro che finisce lontano dalla porta bianconera.

50' - MILIK E CHIESA!! Nel giro di due minuti la Juve sfiora più volte il gol. Prima è un'azione manovrata a mettere Milik in posizione ideale per battere verso la porta, anche se in posizione irregolare. Poi è Chiesa a trovare spazio per entrare in area e tirare in porta, sbagliando la mira.

47’ – Buon inizio della ripresa per gli ospiti, decisamente più propositivi che nel primo tempo. Scamacca inventa una bella combinazione sulla sinistra che mette Pasalic a tu per tu con Szczesny: il portiere juventino sventa in uscita bassa.

46’ – INIZIO SECONDO TEMPO – Nessun cambio per Allegri e Gasperini.

45’ – FINE PRIMO TEMPO – Niente recupero per il signor Guida, Juve che torna negli spogliatoi tra qualche fischio dello Stadium.

41’ – Paradossalmente, una volta passata in vantaggio, l’Atalanta inizia a giocare meglio. I bianconeri spingono molto ma senza trovare il bandolo della difesa ospite.

34’ – GOL KOOPMEINERS!! L’Atalanta colpisce alla prima mezza occasione creata. Punizione centrale che Pasalic batte rapidamente per il liberissimo olandese: girata potente e precisa la sua che batte Szczesny. Juventus 0 Atalanta 1

29’ – Di fronte ad un’Atalanta abulica, la Juventus prova a colpire in ripartenza ma non ha la pazienza di trovare spazio in area: Milik ci prova dalla distanza ma il suo mancino è impreciso. Sette tiri a zero per i bianconeri.

23’ – Chiesa si dà parecchio da fare sulla sinistra ed è l’unico a riuscire ogni tanto a trovare la porta. Peccato che il suo destro sia forte ma molto centrale, facile preda di Carnesecchi.

20’ – Dopo un inizio arrembante, la Juventus si accontenta di gestire il possesso, mentre l’Atalanta non riesce ad alimentare uno Scamacca troppo isolato in avanti.

12’ – CARNESECCHI! Prima vera occasione da gol per i padroni di casa: cross di Chiesa che trova la deviazione di testa di Miretti e la risposta d’istinto del portiere bergamasco.

11’ – Azione interessante degli ospiti sulla destra, con Zappacosta che mette un pericoloso cross per Koopmeiners. Prima di Szczesny, sventa tutto Gatti.

5’ – Primo tiro verso la porta della Dea, una punizione di Chiesa che finisce sopra la traversa di parecchio.

4’ – Juventus molto aggressiva, costringe l’Atalanta a difendersi con ordine ma senza creare grossi grattacapi a Carnesecchi.

1’ – SI PARTE!

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81’ Weah), McKennie (87’ Yildiz), Locatelli, Miretti (76’ Nicolussi Caviglia), Iling-Junior (81’ Alex Sandro); Milik (76’ Kean), Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (67’ Toloi), Hien, Djimsiti; Zappacosta (67’ Hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri (87’ Bakker); Koopmeiners, Scamacca (56’ Lookman), De Ketelaere (87’ Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 34', 74' Koopmeiners (A), 65' Cambiaso (J), 70' Milik (J)

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)