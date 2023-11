La Juventus batte il Cagliari e vola in testa alla classifica

La Juventus batte per 2-1, soffrendo, il Cagliari di Claudio Ranieri grazie a due gol su palla inattiva siglati da Bremer e Rugani e vola in testa alla classifica di Serie A almeno per una notte in attesa di Inter-Frosinone di domani sera. La sfida dello Stadium è stata equilibrata per 60' fino al gol di Bremer che ha aperto le danze con un gran colpo di testa su punizione battuta da Kostic. Il raddoppio in mischia e sempre da palla inattiva al minuto 70' con Rugani abile e fortunato a insaccare a pochi centimetri dalla porta dopo che la palla aveva sbattuto sulla traversa.

La rete di Dossena al 75' ha reso poi più frizzanti gli ultimi 20 minuti con il Cagliari che si è spinto in avanti senza fortuna alla disperata ricerca del pareggio. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 29 punti a più uno dunque sui nerazzurri di Inzaghi che domani però potranno rispondere nella sfida interna contro il Frosinone. Il Cagliari rest invece quartultimo a quota 9 punti. Ora sosta di campionato per la Vecchia Signora che alla ripresa, domenica 26 novembre, se la vedrà contro l'Inter in un derby d'Italia scudetto.

La cronaca della partita

Primo tempo avaro di emozioni allo Stadium con Juventus e Cagliari che non si sono sbottonate più di tanto. Poche occasioni da rete nel corso di questa prima frazione di gioco non indimenticabile dal punto di vista dello spettacolo. Tanto agonismo ma poche chance per segnare per entrambe le squadre con la prima vera occasione da rete che capita al minuto 43' con McKennie che calcia male di sinistro da ottima posizione su invito di Kostic.

Nella ripresa Ranieri sostituisce Petagna con Lapadula ma la prima occasione da rete nella ripresa è per la Juventus al 54' con Chiesa che viene chiuso da Scuffet. Dagli sviluppi del corner Gatti la mette fuori di poco. I bianconeri trovano il gol del vantaggio con Bremer al 60': punizione telecomandata da parte di Kostic per il brasiliano che svetta di testa buca Scuffet. Terzo gol contro i sardi per il difensore brasiliano.

Il raddoppio della Juventus al 70' con Rugani sugli sviluppi di calcio d'angolo. Carambola fortunata che premia il posizionamento del difensore bianconero: proteste sarde che non vengono però accolte da Var e direttore di gara. Al 75' il Cagliari trova il gol del 2-1 con Dossena che svetta sul corner e buca Szczesny. All'83' pao clamoroso del Cagliari ancora con Dossena che svetta di testa ma trova la super parata di Szczesny che si salva poi in angolo grazie al montante.

Il gol della partita

GoaL! | Juventus 2-0 Cagliari | Daniele Rugani pic.twitter.com/xNZbGxpJs9 — FootColic (@FootColic) November 11, 2023

Alberto Dossena's has his first goal for Cagliari and it is game on in Turin! pic.twitter.com/wqQDrQcTFL — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) November 11, 2023

Il tabellino

Juventus (3-5-2):: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti (67' Iling jr), Kostic; Chiesa (81' Milik), Kean (67' Vlahovic). Allenatore Massimiliano Allegri

Caglari: (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto (88' Pavoletti); Viola (67' Oristanio); Petagna (46' Lapadula), Luvumbo (71' Shomorudov) Allenatore: Claludio Ranieri.

Marcatori: 60' Bremer (J), 70' Rugani (J), 75' Dossena (C)

Ammoniti: McKennie, Luvumbo, Kostic

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)